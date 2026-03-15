Melalui Program TJSL Terang Berkah Ramadan, PLN UID Sulselrabar Salurkan 1.200 Paket Sembako Murah

Makassar, Upeks.co.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1447 H, PLN UID Sulselrabar menggelar kegiatan sosial bertajuk “Terang Berkah Ramadan 1447 H – Nyalakan Energi Baru untuk Semangat Ramadan Penuh Keberkahan” dengan mengadakan bazar sembako murah bagi masyarakat kurang mampu.

Kegiatan yang berlangsung pada 13 Maret 2026 di kantor PLN UID Sulselrabar ini menyediakan sebanyak 1.200 paket sembako yang dapat dinikmati dengan harga murah. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok saat bulan Ramadan. Tercatat, paket sembako yang dijual murah terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 2 liter dan gula 1 kg.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Sejak pagi hari, ratusan warga sudah mulai berdatangan untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau. Salah satu penerima manfaat, ST Hasnah (73) seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada PLN atas bantuan ini. “Alhamdulillah, ini sangat membantu kami di bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada PLN yang sudah peduli kepada masyarakat kecil seperti kami,” tuturnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Eko (38) yang sehari-harinya bekerja sebagai pengemudi ojek online, merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. “Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan sembako dengan harga murah. Bantuan seperti ini benar-benar meringankan bagi saya. Semoga tahun depan ada sembako murah PLN seperti ini lagi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian PLN terhadap masyarakat sekitar. “Melalui program PLN Peduli, kami ingin berbagi kebahagiaan di bulan yang penuh berkah ini dengan menghadirkan sembako murah bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Edyansyah menambahkan selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, hasil dari penjualan sembako murah ini akan dialokasikan untuk pemasangan baru dan penambahan daya listrik untuk keluarga kurang mampu dan juga untuk rumah-rumah ibadah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya membantu warga kurang mampu tetapi juga turut mendukung sarana ibadah agar lebih nyaman dan terang. (*)