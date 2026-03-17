Masyarakat Diminta Waspada Modus Kejahatan Siber di Bidang Perbankan

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Libur panjang dalam rangka Hari Raya Nyepi dan dilanjutkan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026, masyarakat sudah mulai menunjukkan geliat perekonomian menyambutnya dengan berbelanja memenuhi kebutuhan dalam merayakannya.

Hal ini tidak luput dari perhatian pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya demi menjalankan kegiatan penipuan kepada masyarakat.

Pada saat ini terdapat berbagai macam modus kejahatan Siber demi menguras ini saldo rekening nasabah perbankan, hal ini dipermudah dengan semakin canggihnya teknologi AI (Artificial Intelligence-Kecerdasan Buatan).

Diantaranya, Email Phising, email menyerupai alamat resmi instansi tertentu untuk mengelabui penerima sehingga memberikan informasi sensitive. Dokumen Palsu, dokumen buatan palsu yang tampak resmi dan meyakinkan.

Vishing, panggilan telpon memanfaatkan AI dengan meniru suara orang lain agar menjadi lebih sulit dikenali. Video Call Deepfake, aplikasi panggilan video dengan suara dan wajah seakan-akan adalah orang tertentu yang mendesak meminta informasi sensitive.

Pesan Palsu, pesan tertentu yang dipersonalisasi menggunakan AI untuk meiru gaya komunikasi orang tertentu untuk tujuan kejahatan.

Sehingga dengan semakin masifnya berbagai penipuan bidang perbankan tersebut, diminta masyarakat untuk selalu berhati-hati, terutama dalam hal bertransaksi keuangan utamanya transaksi digital.

Untuk itu ada beberapa tips untuk menghindari percobaan penipuan digital tersebut. Diantaranya, jangan mudah percaya informasi yang masuk, harus selalu verifikasi dahulu kebenarannya melalui saluran resmi.

Jangan pernah membagikan username ataupun password online banking pada siapapun, pihak perbankan sekalipun karena informasi tersebut bersifat rahasia dan personal.

Mengganti password online banking secara rutin dengan karakter khusus yang tidak mengikuti pola tertentu (tanggal lahir, angka berurutan, nama istri, suami dan anak).

Penggantian PIN kartu ATM secara rutin, juga wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, seperti nomor rekening tabungan, nomor kartu, nomor CVV kartu kredit, nomor OTP (One Time Password) transaksi kepada pihak mana pun.

Termasuk yang mengatasnamakan BRI jika dari perbankan, konfirmasi ulang ke saluran pusat kontak resmi, aplikasi resmi, sosial media resmi atau mendatangi langsung unit kerja terdekat.

Khusus untuk Bank BRI, dapat langsung mengakses Super Apps BRImo yang menawarkan lebih dari 100 fitur, atau dapat juga memanfaatkan Asisten Virtual BRI ‘Sabrina’ melalui WhatsApp di 0812 1214 017 (24jam) untuk informasi produk, promo, hingga informasi mengenai lokasi kantor cabang, ATM, BRILink Agen, serta rekomendasi merchant terdekat.

Regional CEO BRI Makassar, D. Argo Prabowo mengatakan, BRI pun menyediakan saluran komunikasi melalui Contact BRI yang tersedia 24 jam di nomor 1500017 atau melalui layanan bebas pulsa di Pusat Bantuan BRImo.

“Sesuai komitmen BRI dalam menghadirkan layanan perbankan yang andal dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga kebutuhan transaksi keuangan selama Ramadan dan Idul Fitri dapat terpenuhi dengan aman dan nyaman,” pungkas D. Argo Prabowo, Selasa (17/3/2026).(Jay)