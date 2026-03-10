Masjid Nurul Jihad Blok 10 Antang Sukses Gelar Donor Darah

MAKASSAR, UPEKS.co

Id–Kegiatan donor darah yang digelar di Masjid Nurul Jihad, Blok 10 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berlangsung sukses dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Sejak kegiatan dimulai, sejumlah warga tampak berdatangan untuk berpartisipasi mendonorkan darah mereka sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Kegiatan sosial ini menjadi wujud nyata solidaritas warga dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Pengurus Masjid Nurul Jihad Blok 10 Perumnas Antang, Jamal Shihab, mengapresiasi tingginya animo warga yang ikut serta dalam kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa semangat berbagi dan kepedulian sosial di lingkungan Blok 10 masih sangat kuat.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme warga yang datang untuk mendonorkan darahnya. Ini menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap sesama,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Ia juga berharap kegiatan kemanusiaan seperti donor darah ini dapat terus dilaksanakan secara berkala di lingkungan Masjid Nurul Jihad, sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu.

Selain membantu memenuhi kebutuhan darah, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai sosial di tengah masyarakat Perumnas Antang.

Panitia berharap ke depan semakin banyak warga yang terlibat dalam kegiatan serupa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan darah.

Kegiatan sosial ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk berbagi harapan hidup bagi saudara-saudara yang membutuhkan transfusi darah.

Setetes darah yang didonorkan diyakini dapat menjadi penolong bagi pasien yang tengah berjuang melawan penyakit maupun korban kecelakaan yang membutuhkan suplai darah.

Panitia kegiatan menyampaikan bahwa donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi para pendonor.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyiapkan bingkisan gratis bagi para pendonor yang berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.

“Mari bersama meraih pahala dengan membantu sesama melalui donor darah. Setetes darah kita bisa menjadi harapan hidup bagi saudara-saudara yang membutuhkan,” tukasnya. (*)