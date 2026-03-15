MAN 3 Makassar Rancang Konsep “City of Madrasah”, Siapkan Tower Kantor Terpadu

MAKASSAR, UPEKS— Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Makassar tengah merancang konsep kawasan pendidikan terpadu bertajuk “City of Madrasah” yang akan mengintegrasikan beberapa lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama dalam satu lokasi.

Ide itu disampaikan Kepala MAN 3 Makassar, H. Zulfikah Nur, ditemui di sel-sela buka puasa Bersama Jumat (13/3/2036) di kantornya. Dalam penjelasannya, mantan Kepala MTsN 1 Kota Makassar ini menyebutkan, bahwa konsep tersebut akan menggabungkan empat lembaga pendidikan yang berada dalam satu kawasan seluas sekitar 4,7 hektare.

Empat Lembaga, selain MAN 3 Makassar, ada MAN Program Keagamaan (MAN PK), Madrasah Tsnawiyah Negeri (MTsN) 2 Makassar, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Makassar. Lembaga Pendidikan ini berada dibawah naungan Kementerian Agama.

“Konsepnya adalah kawasan pendidikan terpadu atau City of Madrasah. Jadi empat lembaga berada dalam satu lokasi yang saling terintegrasi,” ujar Zulfikah Nur.

Sebagai bagian dari rencana pengembangan tersebut, pihak madrasah juga menyiapkan pembangunan tower kantor terpadu setinggi enam lantai yang akan menjadi pusat layanan dan perkantoran bersama bagi keempat lembaga.

Menurut Zulfikah, lantai pertama direncanakan sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Sementara lantai dua akan digunakan sebagai kantor MIN 2 Makassar, lantai tiga untuk kantor MTsN 2 Makassar, dan lantai empat menjadi kantor MAN 3 Makassar.

Adapun lantai lima akan difungsikan sebagai ruang pertemuan bersama, sedangkan lantai enam direncanakan untuk kantor MAN PK. “Harapannya ini menjadi pusat pelayanan terpadu. Jadi masyarakat yang datang ke kawasan madrasah cukup menuju satu tempat untuk mendapatkan layanan dari semua lembaga,” jelasnya.

Ia menambahkan, rancangan site plan pembangunan tersebut saat ini masih dalam tahap penyusunan sebelum diajukan secara resmi. Pembangunan tower ini juga direncanakan melalui kolaborasi anggaran dari beberapa lembaga yang berada di kawasan tersebut.

“Kami sudah rapat bersama untuk mendiskusikan konsep berkantor bersama, semacam office madrasah terpadu. Karena ini sebenarnya satu lokasi yang luasnya sekitar 4,7 hektare,” katanya.

Rencana tersebut juga telah mendapat respons positif dan dukungan dari pihak terkait di lingkungan Kementerian Agama, sehingga diharapkan proses pengajuan dan pengawalan di bagian sarana prasarana dapat segera berjalan.

Zulfikah berharap berbagai inovasi dan rencana pengembangan yang disiapkan dapat semakin memperkuat posisi MAN 3 Makassar sebagai madrasah unggulan.

“Harapan kami, pengembangan ini dapat memperkuat MAN 3 Makassar sebagai madrasah berstandar nasional bahkan menuju tingkat internasional,” pungkasnya.(*)