LAZ Hadji Kalla Salurkan Ribuan Paket Sembako, Jangkau 23 Kabupaten hingga Pertengahan Ramadan

Tim LAZ Hadji Kalla dan Kalla Toyota menyalurkan paket sembako di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, beberapa watu lalu.

MAKASSAR – Semangat berbagi di bulan suci Ramadan terus dihadirkan oleh LAZ Hadji Kalla melalui program “Idul Fitri Bahagia” berupa penyaluran paket sembako dan Iftar kepada masyarakat yang membutuhkan. Hingga pertengahan Ramadan 1447 H, program ini telah menjangkau 23 dari total 60 kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Secara keseluruhan, sebanyak 2.670 dari total 6.693 paket sembako telah tersalurkan kepada para penerima manfaat. Program ini menyasar masyarakat dhuafa, fakir miskin, serta kelompok rentan lainnya sebagai bagian dari komitmen LAZ Hadji Kalla dalam menghadirkan kebermanfaatan zakat, infak, dan sedekah secara tepat sasaran.

Hingga pertengahan Ramadan, sebanyak 1.786 dari total 3.307 paket sembako telah disalurkan kepada komunitas, dhuafa, keluarga dhuafa dan beberapa karyawan serta sejumlah pengemudi (driver) yang beraktivitas di Wisma Kalla.

Program Manager Islamic Care LAZ Hadji Kalla, Salman Febriansyah, menyampaikan bahwa Ramadan menjadi momentum penting untuk memperluas jangkauan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui program sembako Ramadan, LAZ Hadji Kalla berupaya memastikan bantuan dapat diterima secara merata oleh para mustahik di berbagai wilayah.

“Penyaluran paket sembako ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus menghadirkan kebermanfaatan zakat bagi masyarakat. Hingga pertengahan Ramadan, Alhamdulillah penyaluran telah menjangkau 23 kabupaten/kota dan akan terus berlanjut hingga seluruh wilayah target dapat tersentuh,” ujar Salman.

Di Kota Makassar sendiri, pembagian paket sembako dari LAZ Hadji Kalla kolaborasi bersama Kalla Toyota ini berfokus di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso. Wilayah ini menjadi salah satu titik penyaluran sebanyak 114 paket sembako sebagai upaya menjangkau masyarakat yang membutuhkan di tingkat kelurahan.

Lurah Lette, Haliah, mengapresiasi program yang dihadirkan oleh LAZ Hadji Kalla. Ia menilai program tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya di tengah kebutuhan yang meningkat selama bulan Ramadan.

“Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami. Semoga program seperti ini terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya, mengingat di kota Makassar sendiri, di kelurahan Lette ini ada sekitar 35% masyarakat miskinnya,” tutur Haliah.

Ke depan, LAZ Hadji Kalla akan terus melanjutkan penyaluran paket sembako Ramadan hingga menjangkau seluruh wilayah target. Program ini diharapkan dapat menjadi penguat semangat berbagi di bulan suci sekaligus mendukung upaya bersama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.(*)