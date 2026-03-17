Lapas Perempuan Sungguminasa Sosialisasi Pelayanan Publik kepada Pengunjung dan WBP

GOWA, UPEKS.co.id–Seksi Adm Kamtib Lapas Perempuan Sungguminasa kembali melaksanakan sosialisasi pelayanan publik kepada pengunjung dan Warga Binaan di ruang kunjungan Lapas, Selasa (17/3/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara penerimaan kunjungan hari raya Idul Fitri yang sebentar lagi kita rayakan. Hal ini sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pemasyarakatan.

Dalam suasana yang hangat dan interaktif, Kepala Seksi Adm. Kamtib, Harnanensi, memaparkan berbagai informasi penting, mulai dari jadwal layanan kunjungan lebaran, prosedur layanan kunjungan, alur layanan kunjungan serta jenis barang yang diperbolehkan masuk ke Lapas. Ia menegaskan seluruh layanan diberikan secara gratis, mudah, dan adil untuk semua pihak.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap pengunjung dan Warga Binaan memahami prosedur yang telah kami tetapkan. Dengan memahami prosedur ini, layanan kunjungan lebaran diharapkan dapat berjalan dengan aman dan tertib,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Lapas Perempuan Sungguminasa menegaskan komitmen membangun pelayanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Di tempat terpisah, Kalapas Yohani Widayati berharap sosialisasi dapat dilakukan secara rutin untuk menjaga pemahaman dan kepercayaan publik serta memperkuat sinergi antara masyarakat dan Pemasyarakatan. (Sof)