Lapas Narkotika Sungguminasa Bersama  Kanwil HAM Sulsel Edukasi Warga Binaan

GOWA, UPEKS.co.id–Lapas Narkotika Sungguminasa menerima kunjungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dalam rangka kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga binaan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari masyarakat yang tetap memiliki hak asasi meskipun sedang menjalani masa pidana, Kamis (5/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, tim dari Kanwil HAM Sulsel memberikan penjelasan mengenai konsep dasar HAM, hak-hak yang tetap melekat pada warga binaan, serta batasan-batasan yang perlu dipahami selama menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sosialisasi ini juga menjadi sarana edukasi agar WBP memahami aturan, menghormati hak orang lain, serta membangun kesadaran hukum dan sosial selama menjalani masa pembinaan.

Kepala Lapas Narkotika Sungguminasa, Gunawan, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan pengetahuan warga binaan, khususnya terkait pemahaman hak asasi manusia yang sering kali belum mereka akses secara luas.

“Kami membuka peluang pengetahuan bagi warga binaan melalui sosialisasi hak asasi manusia ini. Kegiatan ini sangat penting karena sebagian besar WBP memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan perkembangan sosial budaya di luar. Banyak dari mereka yang belum memahami secara utuh hak-hak apa saja yang dimiliki serta batasan-batasan yang harus dipatuhi selama menjalani masa pembinaan. Oleh karena itu, kami menggandeng Kementerian HAM agar dapat memberikan penjelasan secara langsung kepada warga binaan, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka,” ujar Gunawan.

Melalui kegiatan ini diharapkan warga binaan tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran untuk menghormati aturan serta membangun sikap yang lebih baik sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

Program sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen Lapas Narkotika Sungguminasa dalam memberikan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada kedisiplinan, tetapi juga pada peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. (Sof)