Lapas Narkotika Sunggumimasa Berikan Hak Pendidikan Warga Binaan

GOWA, UPEKS.co.id–Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Sungguminasa kembali menggelar kegiatan Pembelajaran Paket A, B, dan C bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kader Bangsa pada Sabtu (28/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan di Perpustakaan Lapas dan diikuti oleh 22 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Program pendidikan kesetaraan ini merupakan bagian dari komitmen Lapas dalam mewujudkan hak pendidikan WBP sebagai hak dasar yang tetap melekat meskipun sedang menjalani masa pidana. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dua kali dalam seminggu sebagai bentuk optimalisasi pembinaan berbasis pendidikan.

Melalui program Paket A, B, dan C, WBP diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal yang sempat terputus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, serta membangun kesiapan mental dan intelektual mereka dalam menjalani proses reintegrasi sosial setelah bebas nanti.

Selama kegiatan berlangsung, suasana pembelajaran berjalan aman, tertib, dan kondusif. Para peserta tampak antusias mengikuti materi yang disampaikan oleh tutor PKBM, mencerminkan kesungguhan mereka dalam memanfaatkan kesempatan belajar sebagai sarana perubahan diri.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Gunawan, menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan.

“Pemenuhan dan perwujudan hak pendidikan bagi WBP adalah tanggung jawab kami sebagai institusi pembinaan. Pendidikan bukan hanya program formal, tetapi sarana strategis untuk membentuk karakter, meningkatkan kapasitas diri, dan mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Kami akan terus mengoptimalkan program kesetaraan ini agar berjalan konsisten dan berkelanjutan,” tegas Gunawan.

Dengan adanya kegiatan ini, Lapas Narkotika Sungguminasa menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa hak pendidikan tetap terpenuhi, sekaligus menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam menciptakan perubahan positif bagi WBP di masa depan. (sof)