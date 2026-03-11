Kontrol Ketat Senjata Api Anggota, Polres Pelabuhan Makassar Lakukan Pengecekan Berkala

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Pengawasan terhadap senjata api (senpi) personel Polres Pelabuhan Makassar terus diperketat, dengan dilakukan pemeriksaan guna memastikan seluruh perlengkapan dinas dalam kondisi aman dan layak digunakan saat bertugas di lapangan.

Pemeriksaan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Pelabuhan Makassar Kompol Hardjoko bersama anggota Bagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras).

Dalam kegiatan itu, setiap senjata api yang dipinjam-pakaikan kepada personel dicek secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik hingga kelengkapan administrasinya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan perlengkapan alat khusus (alsus) yang digunakan anggota Polri benar-benar berfungsi dengan baik serta memenuhi standar keamanan saat digunakan dalam pelaksanaan tugas.

Selain sebagai bentuk kontrol terhadap kelayakan senjata api, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan serta pengawasan internal terhadap personel.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil mengatakan, pemeriksaan senjata api tersebut dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan perlengkapan dinas oleh anggota.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan senjata api yang dipegang personel dalam kondisi baik serta administrasinya lengkap. Selain itu juga sebagai bentuk pengawasan internal agar penggunaannya tetap sesuai prosedur,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, pengecekan kelengkapan diri dan perlengkapan dinas secara rutin juga menjadi langkah preventif untuk menekan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh personel.

“Dengan adanya pemeriksaan tersebut, diharapkan setiap anggota dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menggunakan senjata api sebagai perlengkapan dinas, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,”ujarnya.(Jay)