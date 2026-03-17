Keyla Regency Serahkan Hunian dalam Momen Spesial HUT ke-50 PT Suraco Jaya Abadi Motor

Makassar, Upeks— Developer perumahan Keyla Regency secara resmi melaksanakan acara penyerahan unit rumah pada Selasa, 17 Maret 2026, sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-50 PT. Suraco Jaya Abadi Motor. Kegiatan ini menjadi simbol kolaborasi dan apresiasi dalam menghadirkan kebahagiaan melalui sebuah hunian.

Acara berlangsung dengan penuh kehangatan dan dihadiri oleh jajaran manajemen PT. Suraco Jaya Abadi Motor, tamu undangan, serta perwakilan manajemen Keyla Regency.

Dalam sambutannya, perwakilan manajemen Keyla Regency, Andy Satria – CEO Keyla Group menyampaikan secara langsung agar hunian di Keyla Regency ini dapat menjadi awal dari perjalanan baru yang penuh kebahagiaan, kenyamanan, dan keberkahan bagi penerimanya.

Penyerahan rumah ini menjadi bentuk nyata komitmen Keyla Regency dalam menghadirkan hunian berkualitas yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki nilai kehidupan bagi setiap penghuninya.

Melalui momen ini, Keyla Regency berharap dapat terus membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, sekaligus memberikan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat Indonesia. (*)