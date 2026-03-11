Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Buka Puasa Bersama Anak Muda Turatea di Myko

MAKASSAR, UPEKS.Co.id– Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky,

Noer Alim Qalby, menggelar buka puasa bersama dengan komunitas Anak Muda Turatea di Myko, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pemuda Turatea yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan organisasi kepemudaan.

Buka puasa bersama ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang diskusi ringan tentang peran generasi muda dalam membangun masyarakat yang lebih maju, religius, dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, ADV. Noer Alim Qalby, SH., LL.M menyampaikan bahwa pemuda memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, generasi muda Turatea harus terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan, kepemimpinan, serta penguatan nilai-nilai keislaman.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan di kalangan pemuda.

“Momentum Ramadan seperti ini adalah waktu yang sangat baik untuk memperkuat ukhuwah, mempererat silaturahmi, serta membangun kolaborasi positif di antara anak muda,” ujarnya.

Para peserta yang hadir menyambut kegiatan tersebut dengan antusias. Selain berbuka puasa bersama, acara juga diisi dengan dialog santai, refleksi Ramadan, serta berbagi gagasan mengenai peran pemuda dalam menghadapi tantangan sosial di masa depan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal dari berbagai program kolaboratif yang melibatkan generasi muda Turatea dalam bidang pendidikan, sosial, dan pengembangan masyarakat.

Dengan terselenggaranya kegiatan buka puasa bersama ini, diharapkan hubungan antara tokoh masyarakat dan generasi muda semakin erat, sehingga mampu melahirkan gagasan dan langkah nyata bagi kemajuan daerah dan umat.(Rls)