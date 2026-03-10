Kemenag Sulsel Hadirkan Dua Ulama Al-Qur’an Asal Mesir, Ponpes Al Imam Ashim jadi Tuan Rumah

Makassar, Upeks.co.id — Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Selatan kembali memperkuat syiar Islam di bulan suci Ramadhan 2026. Melalui kerja sama antara Ditjen Bimas Islam Kemenag RI dan Pemerintah Mesir, dua ulama Al-Qur’an ternama didatangkan langsung dari Mesir untuk mengisi rangkaian kegiatan keagamaan di Kota Makassar dan sekitarnya.

Kedua ulama tersebut adalah Syekh Muhammad Ashraf Ibrahim Ali Ahmed Abdel Jawad dan Syekh Muhamed Ahmed Hamed Elsayed. Keduanya telah tiba di Makassar sejak Senin, (9/3) pukul 17.30 Wita.

Kehadiran kedua ulama Mesir ini misinya adalah dakwah dan penguatan Literasi Al-Qur’an.

Hal itu dikemukakan Pimpinan Ponpes Al Imam Ashim Makassar, KH Syam Amir Yunus yang menjadi tuan rumah kedua ulama ini. “Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dakwah serta meningkatkan kecintaan dan pemahaman masyarakat terhadap Al-Qur’an.

Selama berada di Sulawesi Selatan, kedua syekh akan memimpin berbagai ritual ibadah, mulai dari ceramah, imam salat tarawih, hingga memimpin halaqah (diskusi) Al-Qur’an”, urai KH Syam Amir.

Sebagai tuan rumah KH Syam Amir merasa sangat bersyukur mendapatkan kesempatan dan kehormatan bisa kerjasama mensyiarkan Al-Quran dengan kehadiran kedua ulama dari mesir tersebut.

“Terima kasih kepada Kementrian Agama RI atas khidmat yang mulia ini,” urainya lagi.

Kehadiran para penghafal Al-Qur’an dari negeri seribu menara ini diharapkan dapat memberikan suasana Ramadhan yang lebih khidmat bagi warga Makassar dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk lebih mendalami Al-Qur’an.

Dari jadwal yang beredar kedua ulama Mesir ini diagendakan:

Selasa – Sabtu (Rutin): Salat Tahajud Berjamaah pukul 01.00–03.00 WITA di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Makassar.

Kamis, 12 Maret 2026: Pukul 13.00–15.00 WITA: Halaqah Al-Qur’an di PPTQ Al-Imam Ashim.

Pukul 16.00–19.00 WITA: Buka Puasa dan Salat Magrib Bersama di Kanwil Kemenag Sulsel.

Pukul 19.00 WITA: Ceramah dan Salat Tarawih di Masjid Raya Makassar.

Jumat, 13 Maret 2026: Pukul 19.00 WITA: Ceramah dan Salat Tarawih di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar.

Sabtu, 14 Maret 2026: Pukul 19.00 WITA: Ceramah dan Salat Tarawih di Masjid Syekh Yusuf, Gowa.

Rangkaian kegiatan Syiar Ramadhan ini akan ditutup dengan kepulangan kedua ulama tersebut pada Ahad, 15 Maret 2026. (*)