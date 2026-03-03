Kelas Pintar Hadirkan Platform Edutech Terpadu, Bikin Belajar Lebih Cepat dan Efektif

JAKARTA, UPEKS.co.id– Perusahaan teknologi pendidikan Kelas Pintar kembali melakukan pembaruan besar pada platform pembelajarannya.

Mengusung konsep all-in-one edutech platform, inovasi terbaru ini dirancang untuk mempermudah seluruh aktivitas belajar mengajar, mulai dari perencanaan kelas, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi dan belajar mandiri siswa.

Founder dan CEO Kelas Pintar, Fernando Uffie, menegaskan bahwa pembaruan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi pendidikan Indonesia agar selaras dengan kebutuhan generasi masa kini.

“Kami terus berinovasi untuk menghadirkan solusi pembelajaran berbasis teknologi yang relevan dengan perkembangan zaman. Pembaruan ini menjadi langkah nyata kami dalam membantu sekolah, guru, dan murid menjalani proses belajar yang lebih efektif dan modern,” ujarnya.

Permudah Guru Rancang Pembelajaran

Salah satu fitur unggulan yang diperkenalkan adalah Classroom Activity Generator. Fitur ini membantu guru merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisi kelas, ketersediaan alat, hingga karakteristik murid. Guru dapat memperoleh inspirasi kegiatan interaktif, skema pembelajaran kolaboratif, serta variasi tugas yang disesuaikan dengan kemampuan siswa.

Tak hanya itu, platform ini juga menghadirkan fitur Objective to Subjective yang memungkinkan guru mengubah soal pilihan ganda menjadi soal uraian secara otomatis. Proses yang biasanya memakan waktu kini dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus memperkaya variasi bentuk evaluasi di kelas.

Untuk pemeriksaan hasil ujian, tersedia fitur Subjective Paper Evaluation yang membantu guru menilai jawaban uraian secara lebih efisien. Sistem ini juga memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan siswa pada setiap soal, sehingga guru dapat menyusun tindak lanjut pembelajaran secara lebih tepat sasaran.

Dukung Belajar Mandiri Lebih Optimal

Bagi siswa, pembaruan ini menghadirkan fitur Instant Doubt Solver. Melalui fitur tersebut, murid dapat mengajukan pertanyaan terkait materi pelajaran, tugas, maupun latihan soal yang belum dipahami. Pertanyaan dapat dikirim dalam bentuk teks maupun foto, lalu sistem akan memberikan penjelasan secara cepat dan terstruktur.

“Fitur ini diharapkan mampu membantu siswa belajar secara mandiri di luar jam sekolah, tanpa harus menunggu sesi tatap muka berikutnya,” terang dia.

Tampilan Lebih Ringkas dan Stabil

Selain penguatan fitur, Kelas Pintar juga memperbarui tampilan platform menjadi lebih rapi, bersih, dan ringkas. Navigasi dibuat lebih sederhana sehingga pengguna dapat mengakses berbagai menu dengan lebih cepat dan nyaman.

Optimalisasi sistem juga dilakukan untuk memastikan platform berjalan lebih stabil, responsif, serta memiliki perlindungan data yang lebih baik. Dengan demikian, guru dan murid dapat fokus pada proses pembelajaran tanpa terganggu kendala teknis.

“Kami ingin pengalaman belajar di platform ini terasa lebih mudah, cepat, dan efektif. Harapannya, pembaruan ini membantu guru memaksimalkan pengajaran dan membuat murid semakin fokus dalam belajar,” tutup dia. (Mimi)