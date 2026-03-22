Karebosi Dipenuhi Puluhan Ribu Warga Shalat Idulfitri bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar

MAKASSAR, UPEKS– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, melaksanakan Shalat Idulfitri berjamaah bersama puluhan ribu masyarakat Kota Makassar di Lapangan Karebosi, Sabtu Pagi (21/03)2026).

Turut hadir, Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, yang berbaur bersama masyarakat mengikuti rangkaian ibadah. Bertindak sebagai khatib, Hamdan Juhannis, sementara imam shalat Ied dipimpin oleh Abdul Aziz Al Areqi.

Suasana khidmat dan penuh kebersamaan tampak mewarnai pelaksanaan Shalat Idulfitri 1447 Hijriah. Sejak pagi hari, warga telah memadati kawasan Karebosi, mulai dari tribun hingga area lapangan utama.

Tahun ini, Pemerintah Kota Makassar memang memusatkan pelaksanaan Shalat Idulfitri di lokasi tersebut sebagai ruang ibadah dan silaturahmi akbar bagi masyarakat.

Wali Kota Makassar, Munafri, ingin pelaksanaan Shalat Idulfitri di Karebosi tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga simbol kuatnya persatuan warga di lapangan yang menjadi simbol jantung kota tersebut.

Melalui momentum yang menutup bulan suci Ramadan ini, Munafri menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjadikan momentum Idulfitri sebagai sarana memperkuat kebersamaan dan persatuan.

“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Semoga momentum ini semakin mempererat tali silaturahmi kita, memperkuat kebersamaan, dan menjadi titik awal untuk terus membangun Kota Makassar yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara, dalam momentum Hari Raya Idulfitri yang penuh berkah, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat sebagai refleksi atas nilai-nilai kebersamaan dan persatuan.

“Idulfitri adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri, mempererat ukhuwah dan memperkuat komitmen dalam membangun kebersamaan. Semoga semangat kebersamaan ini senantiasa terjaga demi kemajuan Kota Makassar.” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Aliyah Mustika Ilham juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri dan harapan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar.

“Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 H. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebahagiaan dan keberkahan senantiasa menyertai kita, serta mempererat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.” tandasnya.(*)