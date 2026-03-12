Kapolda Apresiasi Peran FKUB Sulsel dalam Merawat Kerukunan Umat Beragama

MAKASSAR, Upeks–Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, mengapresiasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulsel yang dinilainya aktif menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Menurutnya, kondisi Sulawesi Selatan saat ini relatif kondusif, terutama dalam hubungan antarumat beragama yang harmonis.

“Saya melihat kondisi Sulawesi Selatan sangat baik. Tidak ada sentimen kelompok keagamaan yang menonjol, dan jika ada potensi konflik, dapat diselesaikan dengan baik melalui dialog dan kerja sama semua pihak,” ujarnya, saat menerima rombongan FKUB Provinsi Sulsel dipimpin ketuanya ketuanya PROf KH Muammar Bakry, saat melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Kapolda Sulsel pada Rabu, 11 Maret 2026 di Ruang Tamu Pa’rimpungan Toana Bharadaksa Lantai 2 Mapolda Sulsel.

Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi antara tokoh lintas agama dengan kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan serta merawat kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan.

Kapolda juga berbagi pengalaman selama bertugas di berbagai daerah seperti Jakarta dan Bali, dimana ia menyaksikan langsung bagaimana peran FKUB sangat penting dalam membantu penyelesaian persoalan sosial keagamaan secara dialogis dan damai.

Ketua FKUB Sulsel, Muammar Bakry, menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sulsel yang telah meluangkan waktu menerima kunjungan silaturahmi FKUB di tengah kesibukan menjaga stabilitas keamanan selama bulan suci Ramadhan. Ia juga menegaskan bahwa Kapolda Sulsel merupakan salah satu Dewan Penasehat FKUB sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Menurut Prof. Muammar, kondisi kerukunan di Sulawesi Selatan selama ini terjaga dengan baik berkat sinergi semua pihak, termasuk kepolisian. Ia menyebut umat Islam dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan nyaman, sementara umat Hindu dan Buddha juga turut memberikan dukungan terhadap suasana kebersamaan lintas agama. Bahkan tahun ini beberapa momentum keagamaan seperti Imlek dan Hari Raya Nyepi berlangsung berdekatan dengan aktivitas Ramadhan.

“Sebelumnya juga telah digelar Silaturahmi Kebangsaan dan Buka Puasa Lintas Agama kolaborasi FKUB Sulsel bersama DPD WALUBI Sulawesi Selatan sebagai simbol kuat persaudaraan lintas agama,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa FKUB Sulsel kini menjadi salah satu ikon nasional dalam praktik kerukunan umat beragama. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan seperti Harmony Award kategori kinerja terbaik I serta predikat FKUB Inspiratif berkat sejumlah program inovatif seperti “Ngopi Rukun” dan berbagai kegiatan dialog kerukunan yang rutin dilaksanakan.

Dalam audiensi tersebut, Prof. Muammar juga memberikan kesempatan kepada sejumlah pimpinan majelis agama yang hadir untuk menyampaikan perkembangan kehidupan umat beragama di Sulawesi Selatan selama Ramadan.

Ketua PGIW Sulselra, Pdt. Adrie O Massie, melaporkan bahwa perayaan Natal sebelumnya berlangsung meriah, khidmat, dan aman berkat dukungan semua pihak. Sementara Ketua Permabudhi Sulsel, Yonggris, menyampaikan bahwa perayaan Imlek dan Cah Go Meh tahun ini berlangsung meriah dengan partisipasi lintas agama, termasuk kegiatan buka puasa bersama dan tabligh akbar bersama Das’ad Latif.

Ketua PHDI Sulsel, Gede Durahman, juga menyampaikan bahwa umat Hindu tengah mempersiapkan perayaan Hari Raya Nyepi yang berdekatan dengan malam takbiran dan Idul Fitri. Ia memastikan umat Hindu akan menjalankan rangkaian ibadah sesuai ketentuan pemerintah serta menjaga keharmonisan dengan umat lainnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Sulsel, H Mallingkai Ilyas, menjelaskan bahwa FKUB dan Kementerian Agama selama ini telah menjalin koordinasi erat dengan Polda Sulsel, khususnya dalam deteksi dini konflik sosial keagamaan serta pemberdayaan Dai Kamtibmas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Ia juga menyampaikan program Masjid Ramah Pemudik yang digagas Kementerian Agama pada momentum arus mudik Lebaran, dengan membuka masjid selama 24 jam di 24 kabupaten/kota untuk melayani para pemudik. Ke depan, program ini direncanakan berkembang menjadi rumah ibadah ramah pemudik yang melibatkan berbagai tokoh lintas agama melalui FKUB kabupaten/kota.

Pada akhir pertemuan, Kapolda Sulsel memasangkan peci dan rompi bertuliskan “Pembina Dai Kamtibmas” kepada Ketua FKUB Sulsel sebagai simbol kuat sinergi antara Polri dan tokoh lintas agama dalam menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat. Kapolda berharap kerja sama antara FKUB dan kepolisian terus diperkuat melalui berbagai program edukasi masyarakat, dialog lintas agama, serta upaya pencegahan konflik sosial berbasis keagamaan.

“Kami berharap FKUB Sulsel dan para tokoh agama terus bersama Polri dalam menjaga harkamtibmas dan merawat persaudaraan di Sulawesi Selatan,” tutupnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Polda Sulsel, antara lain Dirbinmas Polda Sulsel Anang Triarsono, Kabid Humas Didik Supranoto, Kabid Propam Zulham Effendy, serta Wadir Intelkam Malpa Malacoppo. (jay)