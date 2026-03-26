Kanwil Kemenag Sulsel Ikuti Halal bi Halal PKUB Kemenag RI, Tegaskan Kerukunan Nyata di Tengah WFA

Makassar, Upeks.co.id — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti kegiatan Halal bi Halal yang diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia secara daring, Kamis (26/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala PKUB, Kabid Harmonisasi Umat Beragama, Kabid Bina Lembaga Kerukunan Umat Beragama dan Kelembagaan Agama, Kasubag TU PKUB, serta para Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia.

Kepala PKUB, H. M. Adib Abdusshomad yang akrab disapa Gus Kapus, dalam arahannya menegaskan bahwa pelaksanaan Halal bi Halal secara daring tidak mengurangi substansi kegiatan. Ia mengingatkan bahwa di tengah kebijakan Work From Anywhere (WFA), seluruh jajaran tetap dituntut untuk produktif dan profesional.

“Terima kasih atas kinerja para Katim KUB dalam menjaga kondusivitas selama Ramadan, perayaan Nyepi, dan Idul Fitri. Ini menunjukkan kerja nyata dalam menjaga harmoni umat beragama,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Katim KUB Kanwil Bali atas keberhasilannya menjaga kondusivitas selama perayaan Nyepi dan Idul Fitri berlangsung.

Dalam sesi laporan wilayah, secara umum disampaikan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di berbagai daerah berjalan dengan baik. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap toleransi dan hidup berdampingan semakin meningkat, serta kerja sama lintas agama terjalin dengan harmonis.

“Persoalan toleransi bukan sekadar siapa yang paling keras di media sosial, tetapi bagaimana toleransi itu benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Dan itu terbukti tahun ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim KUB Kanwil Kemenag Sulsel, Mallingkai Ilyas, melaporkan bahwa pelaksanaan Ramadan, Nyepi, dan Idul Fitri di Sulawesi Selatan berlangsung aman, damai, dan sangat kondusif.

Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari kuatnya sinergi lintas agama serta dukungan berbagai pihak, termasuk Kakanwil Kemenag Sulsel, Kapolda Sulsel, Wali Kota Makassar, dan Forkopimda Sulsel.

“Partisipasi lintas agama sangat terasa tahun ini. Berbagai kegiatan kebersamaan digelar, mulai dari perayaan Cap Go Meh oleh Permabudhi dan Walubi Sulsel, buka puasa lintas agama oleh Keuskupan Agung Makassar dan DPD Walubi Sulsel, perayaan Nyepi oleh PHDI, hingga open house pasca Lebaran oleh PGIW Sulselra,” jelasnya.

Ia menambahkan, berbagai kegiatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, program Kementerian Agama berupa Rumah Ibadah Ramah Pemudik juga berjalan optimal dengan total 517 titik di Sulawesi Selatan. Program ini mendapat perhatian khusus dari Kepala Kanwil Kemenag Sulsel yang bahkan melakukan monitoring langsung ke Posko Mudik di Masjid Agung Takalar pada pukul 00.30 dini hari (18/3).

Di sisi lain, tren pernikahan pada bulan Syawal di Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan signifikan. Meski demikian, seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tetap memberikan pelayanan secara profesional di tengah kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH).

Kegiatan Halal bi Halal ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kerukunan umat beragama serta memastikan layanan keagamaan tetap optimal bagi masyarakat. (rls)