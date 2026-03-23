Kakanwil Ditjen PAS Sulsel Tinjau Pelayanan Kunjungan Hari Raya Idul di Lapas Perempuan Sungguminasa

GOWA, UPEKS.co.id–Dalam rangka memastikan optimalisasi pelayanan kunjungan Hari Raya Idulfitri, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Rudy Fernando Sianturi, melaksanakan kegiatan monitoring di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana pendukung serta personel layanan kunjungan yang akan bertugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan keluarga warga binaan pada momentum Hari Raya Idulfitri.

Dalam pelaksanaannya, Kakanwil didampingi oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Yohani Widayati, beserta jajaran struktural. Peninjauan dilakukan pada sejumlah titik layanan, mulai dari area tunggu pengunjung, loket pendaftaran, tempat penitipan barang, hingga aula besukan guna memastikan seluruh alur pelayanan berjalan tertib, aman, dan nyaman.

Selain meninjau fasilitas layanan, Kakanwil juga menyempatkan diri untuk mengecek secara langsung suasana pelaksanaan besukan di aula besukan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penguatan singkat kepada seluruh jajaran Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa sebagai bentuk motivasi agar tetap menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam keterangannya, Kakanwil Ditjen PAS Sulsel, Rudy Fernando Sianturi, menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam menyambut layanan kunjungan Hari Raya Idulfitri.

“Secara umum, saya mengapresiasi kesiapan Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, baik dari sisi sarana prasarana maupun kesiapan petugas dalam memberikan layanan kunjungan Hari Raya Idulfitri. Kesiapan ini menjadi wujud komitmen kita dalam menghadirkan layanan pemasyarakatan yang humanis, tertib, dan prima bagi masyarakat,” ujar Rudy Fernando Sianturi.

Sementara itu, Kalapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Yohani Widayati, menegaskan bahwa seluruh jajaran berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik selama momentum Hari Raya Idulfitri.

“Monitoring ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memastikan seluruh layanan kunjungan berjalan optimal, aman, dan nyaman. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan ketertiban dan keamanan,” ungkap Yohani Widayati.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan layanan kunjungan Hari Raya Idulfitri di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan memberikan pengalaman layanan yang baik bagi seluruh pengunjung. (Sof)