Kajati Sulsel Tutup Pelita Ramadan 1447 H, Gubernur Tambah Hadiah Umrah Bagi Juara I

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi resmi menutup perhelatan Pelita Ramadan (Pemilihan Dai Cilik Kejati Sulsel) 1447 Hijriah, di Aula Kejati Sulsel, Selasa (3/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan. Tampak hadir Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar YM Dr. Nirwanah, serta Pangkodau II Marsda TNI M. Untung Suropati.

Dari internal Kejati Sulsel hadir Wakajati Sulsel Prihatin, Ketua Wilayah IAD Sulsel, para asisten, para kepala kejaksaan negeri (kajari), serta seluruh pegawai. Sejumlah pimpinan BUMN dan BUMD turut mendukung kegiatan ini, di antaranya Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Sulselbar, Perum Bulog, dan Pelindo.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Didik Farkhan Alisyahdi, dalam sambutannya menegaskan bahwa kompetisi dai cilik ini bukan sekadar ajang unjuk bakat, melainkan bagian dari upaya menjaga moralitas generasi muda.

“Kami mengadakan Pildacil ini karena ingin memberikan panggung bagi anak-anak kita dalam berdakwah. Kami ingin integritas dan moral mereka tetap terjaga demi masa depan bangsa. Bagi kami, semua peserta adalah juara,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, Kejati Sulsel berkomitmen mendukung para talenta muda tersebut ke jenjang yang lebih tinggi.

“Jika ada event nasional, insya Allah pemenang dari sini akan kami biayai. Kami ingin masyarakat memahami bahwa tugas Kejaksaan tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga peduli pada pembentukan karakter masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kejati Sulsel. Ia bahkan berseloroh merasa “cemburu” karena Kejaksaan sukses menggelar kegiatan pembinaan mental yang menyentuh masyarakat.

“Luar biasa apa yang dilakukan Kejaksaan. Inilah yang diharapkan masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi, kami dari Pemprov Sulsel akan menambah hadiah bagi para pemenang. Juara 1 mendapatkan hadiah Umrah, Juara 2 motor listrik, dan Juara 3 serta seterusnya mendapatkan sepeda,” ujarnya disambut tepuk tangan meriah.

Daftar Pemenang Pelita Ramadan Kejati Sulsel 1447 H:

Kategori Usia 6–10 Tahun:

Juara 1: Muhammad Rafandra Aldebaran Sofyan (Kabupaten Gowa)

Juara 2: Aisyah Afiqa Alfan (Kabupaten Wajo)

Juara 3: Nur Aisyah Aqilah Asdar (Kabupaten Bone)

Harapan 1: Ahmad Idh Mubarak (Kabupaten Bantaeng)

Harapan 2: Muhammad Alfatir Akram (Kabupaten Sidenreng Rappang)

Kategori Usia 11–15 Tahun:

Juara 1: Shakila Khayyira Rezky (Kota Makassar)

Juara 2: Aliyatul Husna Yunus (Kabupaten Wajo)

Juara 3: Akifah Naila Faiqihah (Kabupaten Luwu Timur)

Harapan 1: Ahmad Tsaqib Ilham (Kabupaten Barru)

Harapan 2: Hashifah (Kabupaten Jeneponto)

Kategori Video Profile Pildacil:

Juara 1: Kabupaten Jeneponto

Juara 2: Kabupaten Kepulauan Selayar

Juara 3: Kabupaten Pinrang

Penutupan Pelita Ramadan 1447 H ini, menjadi penegasan komitmen Kejati Sulsel dalam mendukung pembinaan karakter generasi muda melalui pendekatan keagamaan dan edukatif.(Jay)