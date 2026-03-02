Kajati Sulsel Buka Pelita Ramadhan 1447 H, 46 Peserta Ikuti Pildacil Tingkat Provinsi

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, secara resmi membuka Pelita Ramadhan 1447 H yang dirangkaikan dengan ajang Pemilihan Dai Cilik (Pildacil) tingkat Provinsi Sulsel yang berlangsung di Masjid Baitul Adli Kejati Sulsel, Senin (2/3/2026).

Acara pembukaan dihadiri Wakil Kepala Kejati Sulsel, para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, para Koordinator, serta seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan. Hadir pula dewan juri profesional dan panitia pelaksana yang mengawal jalannya kompetisi.

Ketua DKM Masjid Baitul Adli yang juga Ketua Panitia, Akhmad Muhdhor, dalam laporannya menyampaikan bahwa kompetisi ini diikuti 46 peserta yang merupakan perwakilan terbaik dari 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Lomba dibagi dalam dua kategori usia, yakni Kategori A untuk usia 6–10 tahun dan Kategori B untuk usia 11–15 tahun.

“Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, mulai 2 hingga 3 Maret 2026. Kami berharap melalui lomba ini dapat lahir bakat-bakat muda di bidang public speaking berbasis dakwah yang mampu menjadi teladan bagi teman sebayanya,” ujar Akhmad Muhdhor.

Sementara itu, Kajati Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata peran Kejaksaan dalam membina generasi muda, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Anak-anak kita harus diberi ruang untuk beraktualisasi. Sulawesi Selatan dikenal sebagai lumbung dai-dai ternama. Kejaksaan ingin hadir memfasilitasi potensi luar biasa tersebut,” ucap Kajati Sulsel.

Kajati Sulsel yang juga mantan wartawan ini, berpesan kepada seluruh peserta agar tetap percaya diri dan menjadikan ajang ini sebagai momentum pembentukan karakter kepemimpinan.

“Kalian semua adalah pemenang karena telah berani tampil dan menjadi pelita bagi daerah masing-masing. Jangan takut berbicara di atas mimbar, karena dari sinilah mental pemimpin masa depan dibentuk,” pesannya.

Kompetisi Pildacil Pelita Ramadhan 1447 H dijadwalkan mencapai puncaknya, pada Selasa (3/3/2026). Acara penutupan dan penganugerahan pemenang rencananya akan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel. termasuk Gubernur, Kapolda, Pangdam, dan Ketua DPRD Sulsel.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Tinggi Sulsel berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan karakter generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, serta berani menyuarakan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat.(Jay)