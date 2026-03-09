JNE Raih Penghargaan TOP Digital PR Award 2026, Wujud Kepercayaan Publik di Dunia Digital

MAKASSAR, UPEKS.co.id–JNE kembali mengukir prestasi dengan meraih penghargaan Indonesia TOP Digital

PR Award 2026 untuk kategori Jasa Pengiriman. Penghargaan yang diselenggarakan oleh

Infobrand.id dan Tras N Co ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan JNE dalam

menjaga nama baik perusahaan dan menjalin komunikasi yang interaktif dengan masyarakat di

dunia digital.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Susilowati Ningsih selaku CEO Media Infobrand dan Panji Nurdiansyah selaku Director Research Tras N Co, yang diterima diwakili oleh

Kurnia Nugraha, selaku Media Communication Department Head JNE, di Hotel Sheraton Grand,

Jakarta.

Eri Palgunadi, selaku Marketing Group Head JNE menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. “Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa JNE berhasil menjadi perusahaan yang komunikatif, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Apresiasi ini akan

menjadi semangat baru bagi JNE untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan selalu hadir memberikan solusi pengiriman terbaik bagi pelanggan,” ujar Eri.

Penghargaan Indonesia TOP Digital PR Award sendiri diberikan kepada perusahaan yang dinilai sangat baik dalam menggunakan media digital dalam membangun reputasi dan berinteraksi dengan publik. Penilaian dilakukan melalui riset mendalam sejak akhir tahun lalu dengan melihat seberapa aktif JNE berinteraksi di media sosial, seberapa luas pemberitaan positif di media massa, serta seberapa besar dukungan masyarakat yang terlihat dari pembicaraan positif di internet.

Beberapa kriteria penilaiannya antara lain adalah Digital Media Aspect, Social Engagement Aspect dan Digital

Mention Aspect.

Keberhasilan JNE ini tidak lepas dari konsistensi perusahaan dalam menyebarkan kebahagiaan sesuai

dengan tagline “Connecting Happiness”. Strategi komunikasi JNE kini telah melampaui sekadar

bisnis logistik konvensional melalui keterlibatan aktif dalam pemberdayaan UMKM, kolaborasi

kreatif di bidang musik dan olahraga, hingga berbagai inisiatif sosial yang menyentuh masyarakat

luas. Melalui pendekatan yang humanis dan inovatif, JNE berhasil menyelaraskan strategi

komunikasi digitalnya dengan visi perusahaan untuk menjadi pilar distribusi logistik yang

memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (suk)