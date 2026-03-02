Jelang Kunjungan Wasev, Pekerjaan Fisik TMMD Capai 70 Persen Lebih

BULUKUMBA, UPEKS.co.id–Menjelang kunjungan Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) dalam program TNI Manunggal Membangun Desa, progres pekerjaan fisik di lokasi sasaran telah mencapai lebih dari 70 persen.

Capaian ini menunjukkan komitmen kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

Komandan Kodim selaku Dansatgas TMMD ke-127, Letkol Inf. Heraldo Tabasonda, menyampaikan bahwa sejumlah sasaran fisik seperti pembangunan dan pembukaan/pengerasan jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta pembangunan fasilitas umum lainnya kini memasuki tahap penyelesaian akhir.

“Pekerjaan dilakukan secara gotong royong antara personel TNI-Polri dan warga, sehingga progres dapat berjalan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Kami optimistis sebelum kunjungan Wasev, seluruh sasaran fisik sudah mendekati rampung. Sinergi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini,” ujarnya, Senin (2/3/26).

Selain sasaran fisik, kegiatan nonfisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, pertanian, serta sosialisasi berbagai program pemerintah juga terus dilaksanakan secara paralel. Kunjungan Wasev nantinya bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan TMMD berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tim akan meninjau langsung progres pekerjaan di lapangan sekaligus berdialog dengan warga penerima manfaat.

Dengan progres yang telah melampaui 70 persen, diharapkan program TMMD tahun ini mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akses infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya. (sufri)