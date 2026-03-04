Institut Bisnis dan Keuangan (IBK) NITRO Hadir dengan Ramadhan Webinar Series #1: How to Publish Book with Scopus Index

Makassar, Upeks.co.id — Dalam rangka Road to ICon-FiBank 2026, IBK NITRO bersama mitra perguruan tinggi dan institusi kolaboratif menghadirkan kegiatan spesial di bulan Ramadhan, yaitu Ramadhan Webinar Series #1 dengan topik “How to Publish Book with Scopus Index”.

Webinar ini akan membahas strategi dan langkah-langkah menerbitkan buku yang terindeks Scopus, sangat relevan bagi Anda yang ingin meningkatkan kualitas serta publikasi karya ilmiah.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Hari Sabtu, Tanggal, 7 Maret 2026, Waktu: 10.00–11.45 WITA dan tentunya terbuka untuk: Akademisi, peneliti, mahasiswa, profesional, dan umum secara gratis dengan benefit sertifikat

“Ramadhan Webinar Series #1 menjadi langkah awal menuju pelaksanaan ICon-FiBank 2026 sekaligus wadah berbagi wawasan akademik di bulan penuh berkah ini,” ujar panitia.

Segera daftar dan jangan lewatkan kesempatan berharga ini!