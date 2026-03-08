IM3 Hadir Fitur Satspam+ Lindungi Pelanggan dari Berbagai Modus Penipuan 

Makassar,Upeks – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui brand IM3 menghadirkan fitur perlindungan spam terbaru bernama Satspam+ dalam acara bertajuk “Bookber Satspam+”, dirangkaikan dengan buka puasa bersama serta penampilan konser dari penyanyi ibu kota, Sal Priadi, Sabtu (7/3/2026).

SVP Head of Region Sulawesi IOH, Beni Iskandar, mengatakan fitur Satspam+ dapat dinikmati pelanggan melalui pembelian paket internet tertentu yang diluncurkan khusus selama Ramadan.

”Peluncuran fitur ini merupakan upaya IM3 untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam beraktivitas di ruang digital yang kini semakin padat dengan berbagai bentuk komunikasi dan transaksi,”ujarnya.

Disebutkan, momen bulan Ramadan ini IM3 menghadirkan paket 150 GB dengan harga Rp150 ribu dan paket 300 GB seharga Rp200 ribu. Paket tersebut juga dilengkapi dengan akses streaming video serta telepon gratis hingga 50 menit.

Acting Officer Head of Circle Kalisumapa IOH, Yogo Pandego Bagus Widodo, menjelaskan, kemajuan teknologi komunikasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai modus penipuan melalui telepon, SMS, maupun aplikasi pesan instan.

Berdasarkan data dari Indonesia Anti Scam Center, tercatat sekitar 2.530 laporan kasus penipuan digital dengan total kerugian masyarakat mencapai hampir Rp106 miliar.

“Satspam+ dirancang sebagai solusi perlindungan komunikasi bagi pelanggan dengan kemampuan mendeteksi dan memblokir nomor yang terindikasi sebagai spam atau berpotensi melakukan penipuan,”ucapnya.

Fitur perlindungan tersebut, kata Yogo, kini tidak hanya mencakup telepon dan SMS, tetapi juga panggilan melalui aplikasi pesan instan WhatsApp Call.

VP Head of Technology Sumapa Indosat, Deny Houstin Wahid, menambahkan, kehadiran Satspam+ merupakan bagian dari komitmen IM3 dalam menghadirkan layanan yang lebih aman bagi pengguna.

Saat ini IM3 berkomitmen membangun jaringan yang telah terintegrasi dengan teknologi AI. Kehadiran Satspam+ diharapkan dapat memberikan keamanan sekaligus kenyamanan bagi para pengguna.

“Melalui peluncuran ini, IM3 berharap pelanggan dapat menikmati pengalaman digital yang lebih aman dari gangguan spam, sekaligus tetap terhubung dengan berbagai layanan digital selama Ramadan,”tambahnya.

Sementara itu, AVP Head of Mass Retail Growth IOH, Yudhistira Muhammad, menyebutkan saat ini aktivitas digital masyarakat terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

“Sejumlah data menunjukkan aktivitas di ruang digital mengalami lonjakan yang cukup besar. Saat ini, jumlah transaksi digital tercatat telah mencapai sekitar 1,5 miliar transaksi, dengan nilai ekonomi yang diperkirakan mencapai sekitar 165 miliar,”ungkapnya.(mim)