Ikawan DPRD Makassar Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim

MAKASSAR, UPEKS— Ikatan Keluarga Dewan (Ikawan) DPRD Kota Makassar menyelenggarakan acara buka puasa bersama anak-anak dari Yayasan Panti Asuhan Al-Muhaimin di Hotel Claro Makassar.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga besar anggota dewan dan jajaran sekretariat di bulan suci Ramadan.

Ketua Ikawan DPRD Kota Makassar, Ny. Hasni Supratman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pengurus dan anggota. Ia berharap pertemuan ini dapat memperkuat rasa kekeluargaan di lingkungan DPRD Makassar.

“Terima kasih kepada anggota Ikawan dan pengurus DWP yang telah hadir. Semoga dengan pertemuan buka puasa ini, silaturahmi kita semua menjadi semakin erat,” ujar Ny. Hasni Supratman.

Selain berbuka puasa, acara ini diisi dengan pemberian santunan kepada anak-anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial organisasi. Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan doa bersama, menciptakan suasana hangat dan penuh kebersamaan. (jir)