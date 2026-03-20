Hotel Vasaka Tawarkan Promo dengan Konsep Timur Tengah

Makassar, Upeks–Di tengah suasana bulan suci Ramadan 2026 yang penuh keberkahan, hotel kami menghadirkan penawaran spesial bagi para tamu yang ingin menikmati momen Ramadan dengan lebih nyaman, hangat, dan penuh kebersamaan.

Melalui promo kamar Ramadan ini, para tamu dapat merasakan pengalaman menginap yang istimewa lengkap dengan sajian sahur dan iftar yang menggugah selera.

Promo ini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi para tamu yang menjalankan ibadah puasa, baik bersama keluarga, pasangan, maupun kolega. Dengan suasana hotel yang tenang serta pelayanan yang hangat dan profesional, para tamu dapat menikmati waktu beristirahat dengan lebih nyaman sekaligus menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih khusyuk.

Tersedia dua pilihan paket menarik yang dapat dipilih sesuai kebutuhan tamu.Paket pertama ditawarkan dengan harga idr. 670.000nett per malam, yang sudah termasuk sahur atau sarapan utuk 2 orang serta paket iftar untuk 1 orang.

Sementara itu, bagi tamu yang ingin menikmati kebersamaan berbuka puasa bersama pasangan atau keluarga, tersedia paket kedua dengan harga idr. 790.000 per malam, yang suda termasuk sahur atau sarapan untuk 2 orang dan paket iftar untuk 2 orang. Sajian iftar yang dihadirkan oleh tim kuliner hotel menghadirkan beragam pilihan menu lokal Nusantara yang kaya akan cita rasa, dipadukan dengan sentuhan khas Timur Tengah yang autentik Para tamu dapat menikmati berbagai pilihan hidangan mulai dari aneka takjil tradisional, hidangan pembuka yang hangat, menu utama khas Indonesia, hingga ragam sajian Timur Tengah yang menggugah selera. Perpaduan menu ini dihadirkan untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang bergam, lezat dan berkesan. Tidak hanya menyajikan hidangan yang istimewa, hotel ini menghadirkan suasana berbuka puasa yang nyaman dan hangat, menjadikannya tempat yang ideal untuk berkumpul bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja dalam mempererat silaturahmi selama bulan Ramadan.

Anton Subiyakto selaku Cluster General Manager Vasaka Hotel Makassar, menyampaikan bahwa promo ini merupakan bagian dari komitmen hotel untuk menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi setiap tamu yang berkunjung.

“Ramadan merupakan momen yang sangat istimewa bagi banyak orang untuk berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Melalui promo Ramadan ini, kami ingin memberikan kemudahan sekaligus kenyaman bagi para tamu yang ingin menikmati suasana menginap yang tenang, lengkap dengan sajian sahur dan iftar yang istimewa. Kami berharap pengalaman kuliner Nusantara yang dipadukan dengan sentuhan Timur Tengah ini dapat memberikan kesan yang berbeda bagi para tamu selama menjalankan ibadah puasa” ujar Anton Subiyakto.

Melalui promo ini, hotel berharap dapat menjadi pilihan bagi masyrakat yang ingin menikmati suasana Ramadan dengan lebih praktis, nyaman dan berkesan tanpa harus khawatir mengenai persiapan sahur maupun berbuka puasa. Dengan harga yang menarik, fasilitas yang lengkap serta sajian kuliner yang menggugah selera. (*)