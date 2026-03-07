Harmoni Guru dan Murid: Ketika Sir Sandhi dan Nahsya Melarutkan Sekat Generasi lewat “Dan Pergilah”

MAKASSAR, Upeks.co.id — Di sebuah ruang kelas, mereka adalah guru dan murid yang bergelut dengan tata bahasa Inggris. Namun, di balik partitur nada dan denting gitar, Sandhi Himawan H.S. dan Najwa Hasyim Ali menemukan bahasa universal yang sama: Musik.

​Tepat pada 7 Maret 2026, sebuah kolaborasi lintas generasi resmi lahir. Sir Sandhi, begitu sang guru akrab disapa, menggandeng siswinya, Nahsya, untuk merilis single bertajuk “Dan Pergilah”. Ini bukan sekadar rilisan lagu biasa, melainkan sebuah jembatan yang menyatukan pengalaman musisi senior dengan energi murni dari seorang pendatang baru.

​Bagi Sir Sandhi, memilih Nahsya sebagai rekan duet bukanlah keputusan instan. Pria kelahiran 1992 ini menangkap sesuatu yang istimewa dari siswi kelas IX tersebut.​

“Coba dengar sendiri karakter vokalnya, sangat kuat dan unik. Saya mengenalnya bukan hanya sebagai murid, tetapi sebagai pribadi yang teguh,” ujar Sir Sandhi penuh bangga.

​Baginya, warna suara Nahsya adalah kepingan puzzle yang sempurna untuk melengkapi melodi yang ia susun.

​Nahsya sendiri, yang kini baru menginjak usia 16 tahun, merasa seolah mendapat “durian runtuh”. Gadis yang tumbuh dengan gitar dan dukungan musikal dari orang tuanya ini tidak menyangka kedekatannya di ekstrakurikuler sekolah akan berlanjut hingga ke ruang rekaman profesional.

​”Beliau sangat berpengalaman. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses rekaman hingga rilis lagu ini,” tutur Nahsya.

​Menandai debutnya, Nahsya memperkenalkan identitas kreatif bernama MidnNahsya. Sebuah nama yang lahir dari kegemarannya memanen inspirasi di sunyinya malam. Baginya, tengah malam (midnight) adalah ruang paling jujur untuk merangkai bait puisi dan lirik lagu.

​Sentuhan personal inilah yang kemudian beradu dengan kematangan Sir Sandhi, yang sebelumnya telah malang melintang dengan enam karya sejak tahun 2020, termasuk hits seperti “Hanya Dirimu” dan “Kusebut Kau Teman”.

​Ada yang unik dari single “Dan Pergilah”. Jika biasanya lagu tentang perpisahan dibalut dengan melodi melankolis yang menyayat, Sir Sandhi justru mengambil arah berlawanan.(rls)