Hadiri PSBM XXVI, Kajati Sulsel Dukung Penguatan Ekonomi Saudagar Bugis-Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, menghadiri Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar (PSBM) XXVI yang diselenggarakan di Hotel Claro, Makassar, pada 25-26 Maret 2026.

Acara yang berlangsung penuh energi ini, mempertemukan para saudagar Bugis-Makassar dari berbagai penjuru tanah air dengan satu visi besar. Yakni memperkuat perekonomian dari daerah untuk Indonesia.

Kehadiran Kajati Sulsel dalam forum bergengsi ini menjadi sinyal kuat sekaligus bentuk dukungan institusi kejaksaan terhadap dunia usaha.

Dr. Didik Farkhan Alisyahdi menegaskan bahwa penegakan hukum dan roda perekonomian harus berjalan beriringan guna menciptakan iklim investasi yang aman, kepastian hukum yang jelas, dan situasi daerah yang kondusif.

“Penegakan hukum dan roda perekonomian harus berjalan beriringan. Termasuk menciptakan kepastian hukum yang jelas,” ucap Kajati Sulsel.

Mengusung tema “Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh”, forum PSBM XXVI ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi tahunan. Pertemuan ini diharapkan menjadi “mesin penggerak” lahirnya berbagai ide bisnis baru, peluang investasi, serta kolaborasi strategis yang berpotensi mendongkrak ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut sejumlah tokoh penting dan pejabat negara, di antaranya Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman yang juga selaku Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa Gubernur dari berbagai provinsi yang memiliki garis keturunan Sulawesi Selatan dan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain fokus pada pengembangan ekonomi dan investasi, PSBM 2026 juga diwarnai dengan aksi nyata kepedulian sosial. Dalam rangkaian acara tersebut, turut diserahkan santunan kepada masyarakat kurang mampu dan anak-anak yatim.

Hal ini menegaskan pesan bahwa kekuatan para saudagar Bugis-Makassar tidak hanya terletak pada ketangguhan dalam berbisnis, tetapi juga pada tingginya rasa empati dan kepedulian terhadap sesama.(Jay)