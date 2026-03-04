Eras Rachman dan Haris Hody, Dua Sosok Penggerak di Balik Suksesnya Padel Senior Ramadhan League Makassar

MAKASSAR,UPEKS.co.id– Padel Senior Ramadhan League yang sedang berlangsung di Rebound Padel, Jalan Karunrung, Makassar tidak hanya menjadi ajang persaingan sehat bagi kalangan senior, tetapi juga menjadi bukti peran penting Eras Rachman dan Haris Hody sebagai pendorong utama olahraga padel di kalangan lansia kota Makassar.

Hingga hari ketiga pertandingan pada Selasa (3/3), acara yang dimulai sejak 23 Februari 2026 ini berjalan lancar dengan suasana yang meriah. Banyak laga yang harus diselesaikan melalui tiebreak, menunjukkan kualitas pertandingan yang tinggi – sebuah hasil dari kerja keras Eras dan Haris dalam menyusun sistem pertandingan serta mengumpulkan peserta berkualitas.

Ide untuk menggelar turnamen Ramadhan pertama kalinya muncul dari Eras Rachman dan Haris Hody, yang melihat potensi olahraga padel sebagai sarana untuk menjaga kebugaran dan mempererat silaturahmi antar kalangan senior. Keduanya, yang memiliki latar belakang sebagai penggiat olahraga dan tokoh masyarakat, berkomitmen untuk membawa padel ke level yang lebih luas di kalangan lansia.

“Kami melihat bahwa banyak teman-teman senior memiliki minat besar untuk tetap aktif, tetapi belum menemukan wadah yang tepat. Padel menjadi pilihan karena mudah dipelajari dan tidak terlalu berat bagi tubuh lansia,” ujar Eras Rachman dalam sambutannya pada awal turnamen.

Sementara itu, Haris Hody menambahkan bahwa perencanaan acara ini dilakukan secara matang selama beberapa bulan, mulai dari mencari lokasi yang sesuai, menyusun jadwal yang tidak mengganggu ibadah puasa, hingga memastikan fasilitas yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Berkat kerja sama erat antara Eras dan Haris, turnamen ini berhasil menarik partisipasi dari berbagai tokoh penting Sulawesi Selatan, antara lain mantan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang, mantan Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Moh Roem, Ilham A Sirajuddin, Andi Aslam Patonangi, serta sejumlah mantan pejabat dan pengusaha seperti A Ilhamsyah Mattalatta, Ilham Gazaling, Rudy Samsudin, dan Hudli Hudury.

Kedua sosok ini juga turut berperan aktif dalam memastikan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari penyediaan perlengkapan hingga pendukung acara, sehingga turnamen bisa berjalan tanpa hambatan. (***)