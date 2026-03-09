Dukung Infrastruktur IKN, Kalla Beton Suplai Beton Ready Mix untuk Proyek KIPP 1A dan 1B

Makassar, Upeks – Kalla Beton kembali memperkuat kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional dengan menyuplai beton ready mix untuk proyek Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A dan Embung KIPP 1B di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pada awal 2026, Kalla Beton melalui divisi readymix berhasil memperoleh kontrak suplai beton dengan total volume mencapai 78.000 meter kubik untuk kedua proyek tersebut.

Proyek Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A dikerjakan oleh Kerja Sama Operasional (KSO) JAKON, BBN, BK, dan DMP, sementara proyek Embung KIPP 1B dikerjakan oleh PT Bumi Karsa. Kedua proyek ini merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pemerintahan di IKN.

Sales & Marketing Readymix Manager Kalla Beton, Syatir, mengatakan keterlibatan perusahaan dalam proyek tersebut menjadi bentuk komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan proyek strategis nasional sekaligus memperkuat sinergi dengan mitra konstruksi.

“Partisipasi Kalla Beton pada kedua proyek ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk bersinergi dengan PT Bumi Karsa dalam membangun proyek strategis nasional, khususnya di Ibu Kota Nusantara pada tahun 2026,” ujar Syatir.

Pelaksanaan suplai beton untuk kedua proyek tersebut direncanakan berlangsung selama dua tahun, mulai awal 2026 hingga akhir 2027.

Berdasarkan dokumen proyek, pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A memiliki panjang mencapai 5,39 kilometer. Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas di kawasan KIPP IKN. Sementara itu, Embung KIPP 1B dibangun sebagai infrastruktur strategis yang berfungsi untuk pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, serta penyediaan cadangan air baku bagi kawasan pemerintahan dan sekitarnya.

Sales & Marketing Readymix Assistant Manager Kalla Beton, Arief, menambahkan bahwa kepercayaan dalam proyek tersebut menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menangani proyek berskala besar.

“Kepercayaan ini menjadi bukti kapabilitas dan kesiapan operasional Kalla Beton dalam mendukung proyek berskala besar. Sinergi antara perencanaan teknis, pengawasan mutu, dan ketepatan suplai menjadi kunci dalam menjaga kualitas konstruksi,” kata Arief.

Dalam mendukung kelancaran suplai beton, Kalla Beton akan mengoperasikan Batching Plant Pemaluan serta merencanakan penambahan satu titik lokasi batching plant yang lebih strategis guna melayani kedua proyek tersebut sekaligus mengantisipasi potensi proyek lainnya di kawasan IKN pada 2026.

Melalui dukungan suplai beton ready mix yang memenuhi standar mutu dan kebutuhan teknis proyek, Kalla Beton berharap pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A dan Embung KIPP 1B dapat selesai tepat waktu serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan infrastruktur Ibu Kota Nusantara. (*)