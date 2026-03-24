Dua Bulan TPP di Wajo Belum Cair

Wajo, Upeks.co.id — Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan mengeluhkan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayarkan selama dua bulan.

TPP untuk Februari dan Maret 2026 belum juga dicairkan.

Akibatnya, sebagian ASN hanya mengandalkan gaji pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah seorang ASN berinisial AN mengaku belum menerima TPP selama dua bulan terakhir.

“Belum ada pencairan, dua bulan belum cair TPP,” katanya Selasa (24/3/2026).

Ia mengaku belum mendapatkan informasi dari dinas terkait mengenai penundaan tersebut.

“Tidak tahu kenapa belum cair. Tidak ada saya lihat info resminya,” katanya.

Hal senada disampaikan ASN lainnya berinisial U yang berkantor di Jalan Rusa, Sengkang.

“Betul, belum pencairan TPP sampai hari ini,” tegasnya.

“TPP bulan Februari dan Maret belum cair,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo, Andi Mamu, menjelaskan proses pencairan TPP masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

“Saat ini sedang menunggu surat persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2026 dari Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku telah mendapat arahan dari Bupati Wajo, Andi Rosman, untuk mempercepat proses pencairan.

“Iya, paling lambat cair awal bulan April. Kami juga telah mendapat arahan dari bapak bupati untuk percepatan prosesnya,” tegas Andi Mamu.(*)