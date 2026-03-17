Dominasi Level Kabupaten, Siswa MAN IC Gowa Melaju ke KOSSMI Tingkat Provinsi

Gowa, Upeks–Derap prestasi kembali ditorehkan peserta didik MAN Insan Cendekia Gowa dalam arena Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia.

Berdasarkan pengumuman resmi yang dirilis secara daring melalui laman resmi KOSSMI pada Senin, 16 Maret 2026, sejumlah siswa madrasah unggulan tersebut berhasil lolos dari seleksi tingkat kabupaten dan berhak melaju ke tahap tingkat provinsi.

Capaian ini menandai dominasi akademik MAN IC Gowa dalam kompetisi sains tingkat daerah. Para siswa tampil kompetitif pada berbagai disiplin keilmuan strategis, mulai dari kecerdasan buatan hingga ilmu kebumian.

Keberhasilan tersebut sekaligus mempertegas ekosistem pembinaan akademik madrasah yang konsisten menumbuhkan kultur riset, ketekunan intelektual, dan daya saing ilmiah di kalangan peserta didik.

Kepala MAN Insan Cendekia Gowa, Dr. Burhanuddin, menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan para siswa merupakan buah dari kerja kolektif antara peserta didik, guru pembina, serta sistem pembelajaran madrasah yang berorientasi pada penguatan literasi sains dan integritas karakter.

Prestasi ini merupakan manifestasi dari ikhtiar kolektif madrasah dalam menumbuhkan generasi berilmu yang berdaya saing global. Saya menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para siswa yang telah mengukir capaian gemilang ini.

“Terima kasih pula kepada para guru pembina dan seluruh elemen madrasah yang terus mengawal proses pembinaan akademik secara intensif, sistematis, dan berkelanjutan. Keberhasilan ini bukan sekadar angka kelulusan, melainkan indikator bahwa ekosistem keilmuan di madrasah mampu melahirkan talenta-talenta unggul yang siap berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa madrasah tidak hanya menjadi ruang transmisi ilmu, tetapi juga kawah candradimuka intelektual yang menumbuhkan daya pikir kritis, kreativitas ilmiah, dan ketangguhan mental peserta didik dalam menghadapi kompetisi akademik.

Ia juga berharap para siswa yang lolos dapat mempersiapkan diri secara lebih intensif untuk menghadapi seleksi tingkat provinsi, sehingga mampu melanjutkan estafet prestasi hingga ke jenjang nasional.

Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KOSSMI) itu sendiri merupakan ajang olimpiade sains nasional yang diperuntukkan bagi pelajar tingkat SMP/MTs dan SMA/MA sederajat di seluruh Indonesia. Kompetisi ini diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan komunitas sains yang berkomitmen mengembangkan potensi intelektual generasi muda Muslim melalui pendekatan ilmiah dan integrasi nilai-nilai keislaman.

Kompetisi ini berlangsung secara berjenjang, dimulai dari seleksi tingkat kabupaten/kota, kemudian tingkat provinsi, hingga babak nasional yang mempertemukan para finalis terbaik dari seluruh Indonesia. Selain sebagai ajang kompetisi akademik, KOSSMI juga menjadi ruang akselerasi bagi siswa untuk memperluas jejaring intelektual, mengasah daya nalar, serta memperkuat tradisi riset sejak usia sekolah.

Bagi MAN Insan Cendekia Gowa, tradisi meloloskan siswa ke tingkat provinsi bukan sekadar capaian statistik, melainkan refleksi dari komitmen madrasah dalam membangun tradisi keunggulan akademik yang berkelanjutan. Dengan fondasi pembinaan yang terstruktur serta dukungan para guru pembina, madrasah optimistis para delegasi tersebut mampu melanjutkan langkahnya hingga panggung nasional.

Adapun siswa MAN IC Gowa yang berhasil menembus seleksi tingkat provinsi KOSSMI adalah sebagai berikut:

Bidang Artificial Intelligence

Andi Aisha Azzahra (X B)

Muh. Joureal Kaori (XI D)

Bidang Astronomi

Andi Tsabitah (XI C)

Umar Ziyad Safrudin (XI D)

Bidang Biologi

Putri Maryam Afifah (X B)

Khairul Azzam Kaifa (X C)

Siti Khansa Fakhirah (XI A)

Bidang Ekonomi

Muh. Andika Jalaluddin Rumi (XI C)

Muhammad Raza Nuruddin (XI C)

Bidang Geografi

M. Nandana Daniswara Chaerul (XI C)

Munjiah Zamharirah (XI D)

Tiara Maharani Divya (XI D)

Fayyad Ahmad Ghiyath Faisal (XI D)

Bidang Informatika

Alwan Lasani Alfian (XI C)

Ainul Mardhiah (XI A)

Bidang Kebumian

Muh. Fadhilaturrahman (XI D)

Bidang Kimia

Andi Misbahul Khaer (X C)

Rifqah Syifaul Husna Buraidah (XI A)

Riyadh Fayyadh Annas (XI A)

Andi Heril (X A)

Mufidah Ridhayanasari Suhirman (X C)

Rayna Rajni Piytaloka (X C)

Bidang Matematika

Fadhil Ahmad Zahid (X C)

Muh. Ikhsan Surya Saputra (XI C)

Kayla Izzah Khairunnisa Bachtiar (X C)