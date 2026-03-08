Direct Flight dari Makassar, Jemaah Umrah dari Sulsel tidak Terganggu Konflik Timur Tengah 

MAKASSAR, Upeks — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, memastikan konflik geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah hingga saat ini belum berdampak terhadap penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah bagi jamaah asal Sulawesi Selatan.

Menurutnya, pelaksanaan ibadah haji maupun umrah masih berjalan normal, khususnya bagi jamaah yang menggunakan penerbangan langsung (direct flight) dari Makassar menuju Arab Saudi.

“Untuk pelaksanaan haji, alhamdulillah sampai sekarang belum ada dampak terkait konflik di Timur Tengah. Begitu juga dengan umrah, sejauh ini masih berjalan normal,” ujarnya saat menghadiri kegiatan buka puasa dan peringatan malam Nuzulul Qur’an di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang, Makassar, Jumat (6/3). Tampah hadir mendampingi Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah (PHU) H. Asa Afif Bahri, Kepala UPT Asrama Haji Makassar H. Zulkifli Hijaz, serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Makassar H. Amrullah.

Ia menjelaskan, sebagian besar jamaah umrah asal Sulawesi Selatan menggunakan penerbangan langsung dari Makassar menuju Jeddah atau Madinah sehingga perjalanan mereka relatif lancar.

Namun demikian, kendala masih dialami oleh sejumlah jamaah yang menggunakan penerbangan tidak langsung (indirect) dengan transit di beberapa negara seperti Dubai dan Qatar.

“Jamaah yang menggunakan penerbangan transit sebagian masih menunggu kesiapan penerbangan untuk kembali ke tanah air. Sementara yang menggunakan penerbangan langsung dari Makassar, alhamdulillah sampai saat ini lancar,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebelumnya terdapat sekitar 358 jamaah yang masih berada di luar negeri akibat penyesuaian jadwal penerbangan. Namun jumlah tersebut diperkirakan terus berkurang karena proses pemulangan jamaah masih terus berlangsung.

“Beberapa hari terakhir ada sekitar dua ribu jamaah yang pulang setiap harinya, sehingga kemungkinan besar jumlah yang masih menunggu juga sudah berkurang,” katanya.

Ikbal juga mengungkapkan, rata-rata jamaah umrah asal Sulawesi Selatan yang berangkat ke Arab Saudi setiap bulan berkisar antara 5.000 hingga 7.000 orang. Khusus pada bulan Ramadan, jumlah tersebut biasanya meningkat hingga sekitar 7.000 jamaah.

Terkait koordinasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umrah, pihaknya mengaku terus berkomunikasi dengan para biro perjalanan atau travel. Mengikuti arahan Wakil Menteri Agama, travel diminta untuk sementara menunda pemberangkatan jamaah yang belum berangkat hingga kondisi di Timur Tengah benar-benar aman.

“Kalau travel sudah melakukan pemesanan tiket pesawat dan hotel, selama penerbangannya direct kami yakin masih aman karena sampai saat ini penerbangan langsung dari Makassar masih berjalan lancar, baik untuk keberangkatan maupun pemulangan,” ujarnya.

Di Sulawesi Selatan sendiri tercatat terdapat 254 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta 36 penyelenggara haji khusus yang aktif melayani masyarakat.

“Alhamdulillah semuanya masih berjalan dan terus melayani jamaah di Sulawesi Selatan yang ingin menunaikan ibadah umrah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah bersama Tim Fungsi Konsuler KJRI Jeddah juga terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap jemaah umrah Indonesia, khususnya pada proses kepulangan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi.

Berdasarkan laporan pengawasan lapangan yang dilaksanakan oleh Staf Teknis Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah pada 5 Maret 2026, tercatat sebanyak 2.735 jemaah umrah Indonesia telah terpantau dan mendapatkan pendampingan dalam proses kepulangan melalui sejumlah maskapai penerbangan. Seluruh penerbangan yang dipantau pada hari tersebut dilaporkan berjalan sesuai jadwal keberangkatan.

Secara kumulatif, jumlah jemaah umrah Indonesia yang telah terpantau kembali ke Tanah Air mencapai 14.796 orang sejak 28 Februari hingga 5 Maret 2026.

Selain itu, petugas juga melakukan monitoring terhadap kedatangan jemaah umrah di Bandara Internasional King Abdulaziz. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 352 jemaah umrah Indonesia yang tiba dan terpantau oleh petugas di bandara pada periode yang sama.

Dalam proses pengawasan tersebut, tercatat pula 158 jemaah umrah mengalami penundaan atau tertahan dalam proses kepulangan. Para jemaah tersebut saat ini berada di dua lokasi, yakni di Kota Jeddah dan Kota Makkah, sambil menunggu penjadwalan ulang penerbangan sesuai pengaturan maskapai dan penyelenggara perjalanan.

Staf Teknis Haji pada Kantor Urusan Haji Jeddah, M. Ilham Effendy, menyampaikan bahwa petugas terus melakukan pemantauan langsung di bandara guna memastikan proses kepulangan jemaah berjalan dengan baik.

“Petugas terus berada di lapangan untuk memantau langsung proses keberangkatan jemaah umrah Indonesia di Bandara Internasional King Abdulaziz. Kami memastikan jemaah mendapatkan informasi yang jelas serta pendampingan selama proses kepulangan berlangsung,” ujarnya di Jeddah, 5 Maret 2026.

Ia menambahkan, bagi jemaah yang mengalami penundaan penerbangan, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan dapat berjalan optimal.

“Bagi jemaah yang saat ini masih menunggu penjadwalan ulang penerbangan, kami terus melakukan koordinasi dengan maskapai dan penyelenggara perjalanan. Kami memastikan seluruh jemaah tetap mendapatkan pendampingan serta pelayanan yang diperlukan hingga dapat kembali ke Tanah Air dengan aman,” jelasnya.

Melalui perwakilan di Arab Saudi bersama Satgas Bandara, Kementerian Haji dan Umrah terus melakukan pendampingan intensif, koordinasi dengan maskapai penerbangan, serta komunikasi dengan penyelenggara perjalanan umrah guna memastikan seluruh jemaah mendapatkan penanganan yang baik hingga dapat kembali ke Tanah Air dengan aman.(*)