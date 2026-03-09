Diduga Korupsi Proyek Bibit Nanas Rp50 Miliar, Eks Pj Gubernur Sulsel Ditetapkan Tersangka dan Ditahan

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Tim penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel, menetapkan enam orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Sulsel, Tahun Anggaran 2024.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi menyebutkan, enam tersangka itu masing-masing berinisial BB mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan dan RM selaku Direktur PT ANN atau penyedia.

Kemudian RE selaku Direktur PT CAP yaitu pelaksanaan kegiatan dan HS selaku tim pendamping Pj Gubernur tahun 2023-2024, RRS seorang ASN pada Pemkab Takalar pelaksana kegiatan serta UN selaku KPA/PPK.

Selain ditetapkan tersangka, lima langsung dilakukan penahanan di Lapas. Empat diantaranya ditahan di Lapas Gunung Sari Makassar dan satu di Lapas Maros.

“Satu tersangka yaitu inisialnya UN jabatan selaku KPA/PPK tidak ditahan.

Bersangkutan tidak ditahan, karena hari ini tidak menghadiri undangan kami karena alasan sakit,” ucap Didik Farkhan, Senin (9/3/2026) malam.

Dr. Didik Farkhan Alisyahdi menegaskan, penetapan dan penahanan para tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah dan cukup.

Kajati menjelaskan, dari total nilai proyek sebesar Rp 60 miliar, tim penyidik menduga adanya praktik penggelembungan harga (mark-up) serta indikasi pengadaan fiktif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai sekitar Rp 50 miliar.

“Proses pengungkapan kasus ini juga diwarnai dengan penggeledahan di Kantor Dinas TPHBun, Kantor BKAD, serta kantor rekanan, “jelas Kajati.

Dari lokasi tersebut lanjut Kajati, penyidik menyita ratusan dokumen kontrak dan bukti transaksi keuangan, serta telah memeriksa lebih dari 80 orang saksi dari berbagai unsur, termasuk birokrasi, legislatif, swasta, hingga kelompok tani.

Kejati Sulsel menegaskan, atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan perundang-undangan dengan pasal berlapis.

Yakni pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Kemudian, pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 618 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.(Jay)