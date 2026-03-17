Dengan Tarawih Keliling, Kapolres AKBP Rise Semarakkan Gema Ramadan dan Ops Ketupat 2026

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti menghadiri kegiatan Gema Ramadan yang dirangkaikan dengan Salat Isya dan Tarawih berjemaah bersama personel Polres Pelabuhan Makassar dan masyarakat.

Kegiatan tersebut, merupakan bagian dari program Tarawih Keliling yang dilaksanakan Polres Pelabuhan Makassar dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama bulan suci Ramadan, sekaligus mendukung pelaksanaan Operasi (Ops) Ketupat 2026.

Dalam suasana penuh kekhusyukan, Kapolres Pelabuhan Makassar bersama jajaran personel dan masyarakat melaksanakan Salat Isya serta Tarawih secara berjemaah. Momentum tersebut, juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil mengatakan Tarawih Keliling ini merupakan salah satu upaya Polres Pelabuhan Makassar untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat di bulan suci Ramadan.

“Melalui kegiatan Gema Ramadan yang dirangkaikan dengan Tarawih Keliling ini, Polres Pelabuhan Makassar ingin hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam tugas menjaga keamanan, tetapi juga bersama-sama menjalankan ibadah serta mempererat silaturahmi dengan warga,” ujar Aipda Adil, Selasa (17/3/2026).

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif selama bulan Ramadan hingga menjelang perayaan Idul Fitri dalam rangka Operasi Ketupat 2026.

“Dengan kebersamaan antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan aman dan nyaman,” tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, suasana berjalan dengan aman, tertib dan lancar, serta penuh kekhidmatan dalam nuansa kebersamaan antara Polri dan masyarakat di bulan suci Ramadan.(Jay)