DBMBK Bahas Usulan Penetapan Kelas Jalan di Sulsel

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Bidang Bina Teknik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar pertemuan bersama sejumlah instansi terkait untuk membahas usulan Penetapan Kelas Jalan Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat (6/3/2026).

Kegiatan ini diikuti Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan, serta seluruh Dinas Pekerjaan Umum dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah kabupaten/kota membawa usulan Penetapan Kelas Jalan yang dilengkapi dengan peta jalan dan SHP jalan.

Format dokumen tersebut mengikuti lampiran IV dan V Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kelas Jalan.

Plt. Sekretaris Dinas H. Nihaya, yang mewakili Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel mengatakan, kelas jalan merupakan pengelompokan jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas agar mampu menerima muatan sumbu terberat serta dimensi kendaraan bermotor.

Selain itu, penetapan kelas jalan juga menjadi salah satu persyaratan administrasi laik fungsi jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

“Penetapan Kelas Jalan merupakan amanat Undang undang nomor 2 tahun 2022 tentang jalan, yang isinya mengatur muatan sumbu terberat (MST), untuk kelas 1 memiliki daya dukung MST 10 Ton, untuk kelas II dgn MST 8 ton,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan, ke depan tantangan dalam menjaga kemantapan jalan akan semakin besar, terutama di tengah meningkatnya volume serta beban lalu lintas kendaraan.

“Tanpa pengaturan kelas jalan yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, upaya peningkatan kualitas infrastruktur akan sulit kita pertahankan. Kami mengajak seluruh Dinas PU Kabupaten/Kota untuk aktif memberikan data, masukan teknis, serta dukungan kebijakan agar SK Kelas Jalan ini benar-benar implementatif dan tidak berhenti pada dokumen semata,” tegas H. Nihaya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan proses penetapan kelas jalan di Sulsel dapat berjalan sesuai regulasi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan kelancaran mobilitas transportasi di daerah. (eky)