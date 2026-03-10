Dari SMA Pompanua, SMA 1 Ajangale ke SMA 4 Bone, Alumni Lintas Angkatan Gelar Reuni Akbar

BONE,UPEKS.co.id– Setelah sembilan tahun sejak pelaksanaan reuni akbar pertama pada 2017 lalu, SMA Negeri 4 Bone yang sebelumnya dikenal sebagai SMA Neg Pompanua dan SMAN 1 Ajangale kembali menggelar Reuni Akbar Alumni.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22 Maret 2026 mendatang di lingkungan SMAN 4 Bone dan akan mempertemukan alumni lintas generasi mulai angkatan 1984 hingga 2025.

Reuni akbar kali ini mengusung tema “Beda Masa, Beda Cerita, Tetap Satu Dalam Kebersamaan.” Tema tersebut mencerminkan semangat persaudaraan para alumni meskipun berasal dari angkatan dan pengalaman yang berbeda-beda.

Ketua Panitia Pelaksana, Andi Anto, Selasa (10/3/2026) menyampaikan bahwa, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk kembali mempererat tali silaturahmi antar alumni yang kini telah tersebar di berbagai daerah dan berkiprah di berbagai bidang profesi.

“Reuni ini diharapkan menjadi ajang untuk mempertemukan kembali para alumni sekaligus memperkuat rasa kekeluargaan yang telah terjalin sejak masa sekolah,” ujar Andi Anto.

Rangkaian kegiatan reuni akan diawali pada pagi hari dengan agenda jalan santai yang melibatkan para alumni bersama keluarga. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan suasana kebersamaan yang hangat sekaligus menjadi pembuka rangkaian acara reuni.

Setelah itu, kegiatan akan dilanjutkan dengan Musyawarah Besar (Mubes) II Ikatan Keluarga Alumni (IKA). Agenda ini menjadi salah satu momen penting dalam menentukan arah organisasi alumni ke depan, termasuk pelaksanaan pemilihan Ketua IKA yang diharapkan dapat membawa organisasi alumni menjadi lebih solid dan aktif.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, panitia juga akan menggelar malam ramah tamah yang menjadi momen kebersamaan bagi seluruh alumni untuk bernostalgia, berbagi cerita masa sekolah, serta mempererat kembali hubungan persaudaraan yang telah terjalin sejak di bangku SMA.

“Melalui kegiatan ini, panitia berharap sebanyak mungkin alumni dari berbagai daerah dapat hadir dan meramaikan reuni akbar tersebut. Kehadiran para alumni diharapkan dapat semakin memperkuat kebersamaan keluarga besar alumni SMAN Pompanua/SMAN 1 Ajangale/SMAN 4 Bone, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan almamater di masa mendatang,” tutupnya. (***)