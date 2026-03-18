Dari Dapur Sederhana di Takalar, Ibu Saleha Bangun Harapan Usaha di Bulan Ramadhan Bersama YBM PLN UIP3B Sulawesi

Takalar, Upeks.co.id– Di tengah suasana bulan suci Ramadhan yang penuh keberkahan, harapan baru hadir bagi Ibu Saleha, pelaku usaha rumahan di Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Melalui program bantuan modal usaha dari Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sulawesi, Ibu Saleha mendapatkan dukungan untuk mengembangkan usaha cemilan yang ia rintis sejak tahun 2023.

Usaha yang diberi nama DS Snack ini berawal dari dapur rumah dengan peralatan yang sangat sederhana. Dari tempat itulah Ibu Saleha memproduksi berbagai aneka cemilan seperti keripik pisang aneka rasa (cokelat, strawberry, matcha, balado, dan original), keripik singkong pedis manis, kacang sembunyi, hingga kacang goreng.

Usaha kecil tersebut ia jalankan sebagai ikhtiar membantu perekonomian keluarga. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas sebagai tukang panggilan dengan penghasilan yang tidak menentu. Dengan tiga orang anak yang harus dipenuhi kebutuhan hidup dan pendidikannya, kondisi ekonomi keluarga sering kali belum cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga.

Di tengah keterbatasan tersebut, Ibu Saleha tetap berusaha menjalankan usahanya dengan penuh ketekunan.

“Biasanya pagi atau sore saya membeli bahan baku. Malamnya sekitar jam 11, setelah mengurus keluarga, saya mulai menggoreng keripik. Paginya setelah mengantar anak ke sekolah, saya mulai jualan,” tutur Ibu Saleha.

Rutinitas tersebut hampir ia jalani setiap hari. Di balik dapur sederhana tempat usaha itu dirintis, tersimpan semangat seorang ibu yang tidak pernah berhenti berusaha demi masa depan keluarganya.

Meski usaha ini telah berjalan selama beberapa waktu, keterbatasan peralatan produksi membuat usaha yang dijalankan Ibu Saleha belum berkembang secara maksimal.

Melalui bantuan modal usaha dari YBM PLN UIP3B Sulawesi, Ibu Saleha kini mendapatkan dukungan untuk meningkatkan peralatan produksi sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas produknya.

General Manager PLN UIP3B Sulawesi sekaligus Pembina YBM PLN UIP3B Sulawesi, Fermi Trafianto, menyampaikan bahwa momentum Ramadhan merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat semangat berbagi sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi.

“Melalui YBM PLN, kami berupaya memastikan bahwa amanah zakat, infak, dan sedekah dari para muzakki dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dukungan kepada pelaku usaha kecil seperti yang dijalankan Ibu Saleha diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih baik bagi keluarga,” ujar Fermi.

Ia menambahkan bahwa program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendorong kemandirian masyarakat serta menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Saat ini Ibu Saleha juga tengah mengurus berbagai perizinan usaha seperti PIRT, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sertifikasi halal MUI sebagai langkah meningkatkan nilai tambah produknya. Jika sebelumnya penjualan hanya dilakukan secara daring (online), kini ia mulai memperluas pemasaran dengan menjual produknya di pasar untuk meningkatkan jangkauan penjualan dan omzet usaha.

Program bantuan modal usaha ini merupakan bagian dari komitmen YBM PLN UIP3B Sulawesi dalam menyalurkan amanah zakat produktif bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendorong tumbuhnya usaha mikro yang mandiri dan berkelanjutan.

Di balik dapur sederhana tempat usaha itu dirintis, terdapat semangat seorang ibu yang tidak pernah berhenti berusaha demi keluarganya. Setiap malam, ketika sebagian besar orang telah beristirahat, Ibu Saleha justru memulai aktivitasnya menggoreng keripik satu per satu dengan harapan esok hari dagangannya dapat terjual dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Usaha kecil yang ia jalankan bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bentuk perjuangan seorang ibu untuk memastikan anak-anaknya tetap dapat melanjutkan pendidikan dengan baik. Dari dapur rumahnya di Desa Bontoloe, Ibu Saleha percaya bahwa kerja keras dan doa dapat membuka jalan rezeki yang lebih luas bagi keluarganya.

Melalui dukungan dari YBM PLN UIP3B Sulawesi, langkah kecil yang dimulai dari dapur rumah itu kini memiliki peluang untuk berkembang lebih besar. Diharapkan usaha DS Snack dapat terus tumbuh dan menjadi sumber penghidupan yang lebih baik bagi keluarga Ibu Saleha.

Di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, harapan baru pun tumbuh dari dapur sederhana Ibu Saleha. Dari tangan yang tekun mengolah bahan menjadi camilan, lahir ikhtiar untuk masa depan keluarga yang lebih baik.

Semoga usaha DS Snack terus berkembang dan menjadi jalan rezeki yang membawa keberkahan bagi keluarga Ibu Saleha.

Karena dari dapur sederhana, sering kali lahir harapan besar bagi masa depan. (*)