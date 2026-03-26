Bupati Wajo Pimpin Apel Pertama Pasca Lebaran

WAJO, Upeks.co.id – Bupati Wajo, Andi Rosman memimpin apel perdana pasca libur Hari Raya Idulfitri 1447 hijriah di Lapangan Upacara Kantor Bupati Wajo, Kamis (26/3/2026)

Terlihat juga wakil Bupati dr Baso Rahmanuddin hadir dalam kegiatan tersebut.

Hadir pula sejumlah Kepala OPD Pemkab Wajo, Kepala Bagian dan Bidang hingga staf sejajaran serta ribuan ASN lingkup Pemkab Wajo.

Dalam amanatnya, terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dirinya turut menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas nama pribadi dan pemerintah daerah.

“Atas nama pribadi dan pemerintah kami sebagai bupati dan wakil bupati selama menjabat jika ada kesalahan, dari lubuk hati yang paling dalam kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.

Bupati Andi Rosman menekankan momentum pasca idulfitri harus menjadi titik awal untuk memperkuat semangat pengabdian, sekaligus meningkatkan disiplin dan integritas dalam memberikan pelayanan publik.

“Momentum ini baik kita maknai sebagai kewajiban dalam memacu kembali kinerja, memperkuat disiplin, dan menjaga integritas setiap tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dihadapan peserta Apel.

Pada kesempatan itu, Bupati Andi Rosman juga memberi hadiah umrah kepada salah satu ASN yang beruntung.

Hadiah itu sebagai bentuk apresiasi bagi ASN yang mengkhatamkan Al Quran sebanyak tiga kali atau lebih selama bulan suci ramadan.

“Yang dapat rejeki nanti kita berangkatkan umrah. Saya sudah niatkan gaji saya sebagai hadiah bagi ASN yang khatam Al Quran,” paparnya.

“Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mengingat kepada sang maha kuasa,” tandasnya.(rls)