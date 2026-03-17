Buka Puasa Bersama, PT Semen Tonasa Perkuat Kebersamaan

PANGKEP, UPEKS.co.id– Manajemen bersama karyawan dan karyawati PT Semen Tonasa menggelar kegiatan buka puasa bersama sebagai momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan di bulan suci Ramadan, Senin (16/3/26), bertempat di Auditorium Kantor Pusat PT Semen Tonasa.

Kegiatan ini dihadiri oleh Komisaris Utama PT Semen Tonasa Andi Rio Idris Padjalangi, Komisaris Andi Nusawarta, Komite Audit, Direktur Utama PT Semen Tonasa Anis, Direktur Operasi Mochamad Alfin Zaini, Direktur Keuangan Sulaiha Muhyiddin, jajaran Band 1, serta karyawan dan karyawati lingkup PT Semen Tonasa.

Dalam sambutannya, Komisaris Utama Andi Rio Idris Padjalangi menyampaikan bahwa bulan Ramadan merupakan momen yang tepat untuk memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan.

“Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat ukhuwah, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta memperbaiki kualitas diri, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas di perusahaan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Tonasa Anis menuturkan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara manajemen dan seluruh karyawan.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap terbangun kebersamaan dan semangat kekeluargaan yang semakin kuat di lingkungan PT Semen Tonasa. Nilai-nilai Ramadan diharapkan dapat menjadi energi positif bagi kita semua untuk terus bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan tausiah yang dibawakan oleh Ustaz Risaldi Febrianto. Dalam ceramahnya, ia menyampaikan bahwa bekerja bukan sekadar rutinitas teknis, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah.

“Bekerja itu adalah tanda iman yang diwujudkan dalam bentuk kesungguhan dan tanggung jawab. Ketika kita bekerja dengan niat yang baik dan cara yang halal, maka itu menjadi bagian dari amal saleh,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa rezeki pada hakikatnya merupakan ketentuan dari Allah SWT, sehingga setiap manusia harus terus berikhtiar dan berserah diri kepada-Nya. “Rezeki itu Allah yang menentukan. Tugas kita adalah berikhtiar dengan cara yang baik dan halal, serta menjadikan setiap pekerjaan sebagai bentuk kesalehan dalam kehidupan,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan kekeluargaan antar insan PT Semen Tonasa sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap aktivitas kerja dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang tulus dan penuh tanggung jawab. (sah)