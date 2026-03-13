Buka Bersama Media Makassar, Asmo Sulsel Kenalkan Honda EV Lewat Edukasi Safety Riding dan Test Ride CUV-e

Makassar, Upeks — Dalam rangka mempererat hubungan dengan rekan media sekaligus memperkenalkan teknologi kendaraan ramah lingkungan, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menggelar kegiatan buka bersama dengan jurnalis Kota Makassar yang diisi dengan edukasi safety riding serta sesi praktik menggunakan motor listrik Honda. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 25 jurnalis yang antusias mengikuti setiap rangkaian acara.

Kegiatan buka bersama ini menjadi bentuk apresiasi Asmo Sulsel kepada para rekan media yang selama ini telah berperan dalam menyebarluaskan berbagai informasi kepada masyarakat. Sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, Asmo Sulsel terus berupaya menjaga hubungan yang erat dan kolaboratif dengan insan pers.

Sebelum waktu berbuka puasa, para jurnalis terlebih dahulu mengikuti sesi edukasi safety riding yang dipandu oleh Wanny selaku instruktur safety riding Asmo Sulsel. Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan materi terkait teknik dasar berkendara aman, mulai dari postur berkendara yang benar, cara berbelok dan menikung dengan aman, hingga pentingnya menggunakan perlengkapan berkendara yang lengkap.

“Keselamatan tetap menjadi hal yang paling utama saat berkendara. Pengendara perlu memastikan postur berkendara yang benar serta menggunakan perlengkapan berkendara seperti helm, sarung tangan, jaket, dan celana panjang agar risiko cedera dapat diminimalkan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujar Wanny.

Setelah sesi teori, para jurnalis diajak untuk mencoba langsung berkendara menggunakan Honda CUV‑e, salah satu tipe motor listrik Honda. Dalam sesi praktik ini, Wanny juga mendemonstrasikan teknik berkendara seperti cara berbelok dan menikung yang baik serta memperkenalkan salah satu fitur unggulan CUV-e, yaitu Reverse Assist yang memudahkan pengendara saat memundurkan kendaraan.

Antusiasme para peserta terlihat saat sesi test ride berlangsung. Banyak jurnalis yang tertarik untuk merasakan langsung pengalaman berkendara menggunakan motor listrik Honda yang dikenal memiliki pengoperasian yang halus dan ramah lingkungan.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan kuis seputar produk Honda EV yang bertujuan untuk menambah product knowledge para jurnalis mengenai jajaran kendaraan listrik Honda. Saat ini Honda memiliki beberapa tipe motor listrik, antara lain Honda CUV‑e RoadSync, Honda Icon‑e, dan Honda EM1 e.

Sepanjang bulan Maret 2026, Asmo Sulsel juga menghadirkan promo spesial untuk jajaran motor listrik Honda. Konsumen dapat menikmati berbagai penawaran menarik, seperti diskon paket charger dan unit untuk EM1 e dengan total nilai Rp26.300.000, diskon unit Icon-e sebesar Rp 5.500.000, serta diskon paket charger dan unit untuk CUV-e dengan total nilai Rp33.700.000.

Marketing Manager Asmo Sulsel, Kresna Murti Dewanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk terus menggaungkan kendaraan ramah lingkungan kepada masyarakat.

“Kami ingin memperkenalkan lebih luas teknologi kendaraan listrik Honda kepada masyarakat, termasuk kepada rekan-rekan media yang selama ini menjadi mitra penting dalam menyampaikan informasi kepada publik. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin mengenal Honda EV sebagai pilihan kendaraan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan,” ujar Kresna.

Melalui kegiatan buka bersama yang dikemas dengan edukasi dan pengalaman langsung berkendara motor listrik ini, Asmo Sulsel berharap hubungan dengan rekan media semakin erat sekaligus membuka wawasan baru mengenai perkembangan teknologi kendaraan listrik dari Honda.(*)