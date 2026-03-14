Buka Puasa Bersama, MAN 3 Makassar Perkuat Kebersamaan, Melek Teknologi, hingga Berbagi Berkah

MAKASSAR, Upeks– Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Kota Makassar menutup rangkaian Gema Ramadan dengan penuh kehangatan melalui kegiatan Buka Puasa Bersama pada Jum’at (13/03/2026). Acara yang berlangsung di dua titik utama, yakni Aula MAN 3 dan Lapangan Semi Indoor, ini menjadi momentum penguatan solidaritas antarwarga madrasah.

Di Lapangan Semi Indoor, suasana meriah menyelimuti ratusan siswa yang telah mengikuti rangkaian Gema Ramadan sejak hari pertama. Berbagai agenda dilakukan, mulai dari khataman Alquran 30 juz, hingga pengumuman dan penyerahan hadiah lomba yang dipandu oleh Fitri Yani A.

Kabid Penmad Kemenag Sulsel, H. Wahyuddin Hakim, yang hadir dalam kesempatan tersebut, menekankan bahwa visi besar madrasah hanya bisa dicapai melalui persatuan.

“Untuk mencapai impian menuju madrasah yang lebih baik, dibutuhkan dukungan penuh dari Bapak/Ibu sekalian. Kuncinya adalah kebersamaan,” tegasnya.

Selain itu, H. Wahyuddin juga memberikan sorotan khusus terhadap pemanfaatan teknologi di MAN 3 yang berkembang pesat beberapa bulan terakhir, terutama dalam implementasi Artificial Intelligence (AI) di lingkungan pendidikan.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar, H. Muhammad, menyatakan komitmennya untuk terus memantau dan mengapresiasi kinerja MAN 3. Ia berharap MAN 3 dapat terus bersaing di level nasional melalui kerja sama tim yang solid dalam membangun citra positif madrasah.

Di sela-sela kegiatan, suasana haru sekaligus bangga terasa saat pemberian cendera mata kepada Hj. Nurhaedah.

Cendera mata tersebut diserahkan langsung oleh Kabid Penmad dan Kakan Kemenag Kota Makassar, didampingi Kepala MAN 3 Kota Makassar, sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas dedikasi dan pengabdian beliau yang telah membina murid di MAN 3 Kota Makassar selama 28 tahun.

Puncak acara semakin bermakna dengan aksi nyata kepedulian sosial. Kakan Kemenag Kota Makassar didampingi Kepala MAN 3 dan perwakilan murid MAN 3 menyerahkan bantuan secara simbolis kepada sejumlah panti asuhan. Langkah ini menjadi penutup yang manis, menyelaraskan antara transformasi digital dan nilai-nilai kemanusiaan di bulan suci.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kakan Kemenag Kab. Bone, H. Abd. Rafik, Kepala MAN IC Gowa, Burhanuddin, Tim Komite MAN 3, serta sejumlah tamu undangan penting lainnya.

sebelumnya dilakukan peresmian Mal Pelayanan Publik dan aplikasi eSipakatau di area MAN 3 Kota Makassar. (rls)