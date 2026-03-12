BSI Fest Ramadan 2026 Digelar di Makassar, Diskon Umrah hingga Rp4 Juta

MAKASSAR, UPEKS.co.id- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Regional X Makassar menghadirkan berbagai promo menarik dalam ajang BSI Fest Ramadan 2026 yang berlangsung di Trans Studio Mall Makassar pada 12–15 Maret 2026.

Salah satu penawaran utama adalah diskon paket umrah hingga Rp4 juta, yang menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Selain itu, BSI juga menghadirkan sejumlah program pembiayaan spesial selama festival berlangsung. Untuk pembiayaan rumah melalui BSI Griya, nasabah bisa menikmati special margin setara 1,5 persen.

Sementara bagi pengajuan pembiayaan payroll, tersedia promo gratis satu kali angsuran berupa cashback rekening BSI Emas hingga Rp2,5 juta.

Momentum Ramadan juga dimanfaatkan BSI untuk menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan.

Melalui program BSI OTO, nasabah dapat menikmati DP 0 persen dan special margin 2 persen, serta hadiah saldo rekening emas senilai 0,1 gram bagi pengajuan pembiayaan selama BSI Fest Ramadan.

Festival ini memadukan literasi keuangan, layanan perbankan, kajian keagamaan, hiburan religi, hingga kegiatan sosial. Sejumlah dai nasional turut dihadirkan, termasuk Ustadz Das’ad Latif yang akan mengisi tausiyah bagi pengunjung.

RCEO BSI Regional Makassar Sukma Dwie Priardi mengatakan, BSI Fest Ramadan tahun ini dirancang lebih ekspansif agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Apalagi, kegiatan ini menjadi momentum penting setelah BSI resmi menyandang status persero di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Ramadan adalah bulan kemenangan. Melalui tema Langkah Emas Raih Kemenangan, kami ingin mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai titik awal meningkatkan kualitas ibadah sekaligus memperkuat perencanaan finansial,” ujarnya di Makassar, Kamis (12/3).

Menurut Sukma, emas dipilih sebagai narasi utama dalam festival ini karena dinilai sebagai instrumen investasi yang aman dan sesuai prinsip syariah untuk menjaga nilai aset di tengah dinamika ekonomi global.

Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah edukasi perencanaan ibadah haji dan umrah melalui instrumen emas. Dalam expo tersebut, BSI menawarkan program Cicil Emas dengan cashback hingga Rp300 ribu, serta promo BSI Hasanah Card dan BSI Debit dengan potongan harga paket umrah hingga Rp4 juta.

“Tren anak muda yang mulai sadar investasi terus meningkat. Melalui BSI Fest Ramadan, kami ingin memfasilitasi mereka memiliki emas mulai dari gramasi kecil sebagai langkah awal menabung untuk porsi haji,” jelasnya.

Selain layanan keuangan, pengunjung juga dapat mencoba berbagai fitur digital melalui super app BYOND by BSI.

Pengunjung yang membuka rekening secara online di lokasi acara berkesempatan mendapatkan e-voucher belanja hingga Rp200 ribu, serta hadiah langsung berupa paket sembako bagi transaksi menggunakan QRIS BYOND by BSI.

Rangkaian kegiatan lainnya meliputi fashion show muslim cilik, lomba adzan, lomba qasidah, lomba mewarnai, hingga shopping race yang melibatkan partisipasi pengunjung.

BSI menargetkan festival ini dapat menarik ratusan ribu pengunjung sekaligus mendorong perputaran ekonomi, khususnya bagi UMKM binaan yang turut meramaikan area acara.

“Sebagai bank syariah terbesar yang kini berada di bawah payung Danantara, kami ingin terus memperluas inklusi keuangan syariah sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tutup Sukma. (Mimi)