BPOM Perketat Pengawasan di Perbatasan, Taruna Ikrar sampaikan ke Menhan Sjafrie RI Pastikan Obat dan Makanan Aman Jelang Lebaran Idulfitri

Batam, Upeks.co.id — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kota Batam, Kepulauan Riau, guna memastikan ketahanan obat dan makanan nasional tetap terjaga menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Dalam kunjungan tersebut, Taruna Ikrar meninjau langsung sarana produksi, distribusi, serta peredaran pangan di wilayah strategis perbatasan.

Pengawasan difokuskan pada aspek keamanan, mutu, izin edar, serta ketersediaan produk bagi masyarakat.

Hasil kegiatan ini turut dilaporkan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional. Taruna Ikrar menegaskan bahwa sektor obat dan makanan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan masyarakat.

“Ketahanan obat dan makanan adalah bagian dari ketahanan nasional. Kami memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman, bermutu, dan terjangkau, khususnya menjelang Idulfitri,” ujar Taruna Ikrar.

Taruna menambahkan, wilayah perbatasan seperti Batam menjadi perhatian khusus karena memiliki dinamika distribusi yang tinggi serta potensi masuknya produk ilegal, sehingga pengawasan diperkuat melalui sinergi lintas sektor.Selain sidak, Taruna Ikrar juga memimpin rapat konsolidasi bersama jajaran BPOM setempat untuk memastikan strategi pengawasan berjalan optimal dari hulu hingga hilir.

Dalam lawatan tersebut, Taruna Ikrar turut didampingi Staf Khusus BPOM RI, dr. Wachyudi Muchsin, S.Ked., S.H., M.Kes., C.Med., yang mendukung penguatan pendekatan teknis dan humanis di lapangan.Kegiatan kunjungan ini juga berlangsung beriringan dengan agenda Menteri Pertahanan RI di Batam.

Kepala Balai POM Batam, Ully Mandasari, menyampaikan bahwa kunjungan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ke Batam di antaranya meresmikan Masjid Bintang Amin Angkasa serta melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari kegiatan sosial dan lingkungan.

Dalam kunjungannya ke Kantor BPOM Batam, Taruna Ikrar juga menunjukkan sisi humanis dengan berbagi tali kasih bersama para “pekerja senyap” seperti satpam, tukang kebun, sopir, dan petugas kebersihan.

“Negara hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui perhatian kepada setiap elemen yang berkontribusi, termasuk mereka yang bekerja dalam diam,” ungkapnya.

Taruna Ikrar juga menegaskan bahwa selama bulan Ramadan dirinya aktif berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia untuk memastikan keamanan pangan serta ketersediaan obat tetap terjaga secara merata.

BPOM turut melakukan sampling dan pengujian cepat terhadap produk yang beredar. Hasil sementara menunjukkan mayoritas produk memenuhi ketentuan, meskipun terdapat beberapa pelanggaran administratif yang langsung ditindaklanjuti.Masyarakat diimbau untuk menerapkan prinsip “Cek KLIK” Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli atau mengonsumsi produk.

Kegiatan ini merupakan bagian dari intensifikasi pengawasan nasional BPOM selama Ramadan dan menjelang Idulfitri 1447 H, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.(rls)