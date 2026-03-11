Bidik Pasar Makassar, ATRIA Buka Gerai Baru di Trans Studio Mall

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Brand ritel furnitur, elektronik, dan matras ATRIA resmi membuka toko barunya di Trans Studio Mall Makassar, Rabu (11/3/2026).

Gerai ini menjadi toko ke-31 ATRIA di Indonesia sekaligus toko kedua di Kota Makassar.

Ekspansi ini memperluas jaringan ATRIA yang sebelumnya telah hadir di berbagai kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Kendari, Palembang, Samarinda hingga Balikpapan.

ATRIA berada di bawah pengelolaan PT Catur Sentosa Berhasil, anak usaha dari PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP).

Gerai baru tersebut memiliki selling area sekitar 1.200 meter persegi dan menghadirkan beragam produk kebutuhan rumah tangga hingga komersial. Mulai dari bedroom set, dining set, furniture anak, living room, kitchen set, hingga kebutuhan furnitur untuk bisnis, tersedia dalam satu lokasi.

Selain itu, pelanggan juga dapat menemukan berbagai aksesoris rumah, matras dari merek lokal maupun internasional, serta produk elektronik.

Direktur Utama Atria, Erline Totong, mengatakan pembukaan toko ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendekatkan produk berkualitas kepada masyarakat Makassar.

“Kami ingin menjadi pilihan utama bagi masyarakat Makassar yang mengutamakan kualitas, kenyamanan, dan gaya hidup modern di rumah,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran toko baru tersebut juga menjadi upaya ATRIA mendukung masyarakat yang ingin memadukan fungsi dan estetika dalam hunian, ruang kerja, maupun tempat usaha.

ATRIA juga menawarkan berbagai program perlindungan konsumen melalui tagline #BelanjaNyamanPastiAman.

Pelanggan yang membeli produk furnitur dan matras mendapatkan perlindungan hingga dua tahun melalui ATRIA Protection dengan jaminan pengembalian uang 100 persen, sementara pembelian produk elektronik memperoleh E-PRO+ berupa perpanjangan garansi dan perlindungan tambahan.

Selama periode grand opening 11–15 Maret 2026, sebut dia, ATRIA menghadirkan berbagai promo khusus menjelang Idulfitri 1447 H. Program tersebut antara lain gratis keanggotaan, kupon belanja Rp500 ribu, flash sale, hingga penawaran harga spesial untuk berbagai produk.

Menariknya, pelanggan juga dapat menikmati sejumlah keuntungan lain seperti jaminan harga termurah, gratis pengiriman dan pemasangan, penukaran produk hingga 14 hari, cashback hingga 100 persen untuk member, serta fasilitas cicilan 0 persen hingga 24 bulan.

National Head of Sales, Distribution & System ATRIA, Dick Chandra, mengajak masyarakat Makassar untuk merasakan pengalaman belanja yang lebih nyaman melalui berbagai layanan tersebut.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman belanja furnitur yang lengkap sekaligus memberikan berbagai keuntungan bagi pelanggan,” katanya.

Tidak hanya melalui toko fisik, ATRIA juga menyediakan layanan belanja daring melalui www.atria.co.id maupun official store di berbagai marketplace dengan manfaat yang sama seperti berbelanja langsung di toko.

Dia menambahkan, perusahaan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk bergabung dalam program affiliate ATRIA.

“Dengan hadirnya toko baru ini, kami berharap dapat semakin memperkuat posisinya di pasar ritel furnitur nasional sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat Makassar akan produk rumah tangga yang berkualitas dan bergaya modern,” kunci dia. (Mimi)