Berbagi Berkah Ramadan, APRI Cabang Enrekang Sasar Masyarakat Kurang Mampu dan Mualaf 

ENREKANG, UPEKS.co.id–Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cabang Enrekang berbagi sembako di Bulan Ramadan 1447 H.

Ketua APRI Cabang Enrekang H. Nur Alam, S. Ag., S.S., M.H mengatakan, nama kegiatan tersebut adalah “APRI peduli Penghulu berdampak”. Kegiatan ini dilakukan di dua Kecamatan yakni Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Baroko pada Kamis (5/3/2026).

“Ini kan Bulan Suci Ramadan, ya kita implementasikan apa yang pernah kita sampaikan ke Masyarakat saat ceramah di Masjid bagaimana kita berbagi, bersedekah, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain yang kurang mampu. Walaupun sedikit apa yang kita berikan kepada mereka Insyaallah bermakna untuk mereka jika sasaran kita betul-betul kepada Mustahik. Ramadan berkah, berkah juga untuk kita semua”. Kata Ketua APRI Cabang Enrekang yang juga Kepala KUA Kecamatan Alla ini.

Dia mengatakan APRI hadir untuk berbagi berkah di Bulan Ramadan agar mereka yang menjadi sasaran bisa turut merasakan kebahagiaan dalam menjalankan ibadah puasa. Pembagian sembako yang dilakukan oleh APRI sasarannya adalah masyarakat kurang mampu dan juga mualaf.

Suami Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang ini mengatakan, kegiatan yang dilakukan APRI Cabang Enrekang adalah yang pertama kali, untuk itu baru dua Kecamatan yang mereka sasar. Kedepan Nur Alam berharap akan menyasar ke Kecamatan lain yang ada di Enrekang.

“Jadi untuk tahun ini yang kita berikan baru dua Kecamatan yaitu Maiwa dan Baroko. Kalau di Kecamatan Baroko nanti kami khususkan untuk para Mualaf. Data terakhir dari teman di Baroko untuk tahun 2025 itu ada sekitar kurang lebih 40 orang Mualaf yang baru di Syahadatkan dan berikrar masuk Islam, nah itu yang mau kita sentuh hatinya karena salah satu yang berhak menerima Zakat, sedekah dan Infaq adalah Mualaf,” katanya.

Perlu diketahui Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cabang Enrekang berjumlah 24 orang atau 2 orang per Kecamatan dan gerakan berkah Ramadan ini adalah bersumber dari masing-masing anggota APRI. Namun Ketua APRI mengatakan meski dengan jumlah yang sedikit APRI Cabang Enrekang akan tetap berbagi dan menyentuh Masyarakat yang membutuhkan bantuan.

“Jadi masing-masing anggota berkontribusi menyisihkan sedikit rezeki yang dititipkan oleh Allah, meski sedikit Insyaallah kalau kita ikhlas akan memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang kita serahkan ini adalah implementasi dari apa yang selama ini kami yaitu ceramah setiap saat di Masjid bahkan kita harus peduli kepada tetangga, kepada sesama kita. Insyaallah keberkahan dari apa yang kita keluarkan itu akan dihadirkan oleh Allah SWT,” kata Nur Alam. (Sry)