Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Pokok Jelang Idulfitri, Polres Pelabuhan Makassar Gelar Pasar Murah

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Menjelang Hari Raya Idulfitri, kebutuhan bahan pokok masyarakat cenderung meningkat. Untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, Polres Pelabuhan Makassar menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bagian dari program Polri.

Kegiatan ini merupakan langkah nyata Polri dalam membantu masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan menjelang hari besar keagamaan.

Program Gerakan Pangan Murah tersebut, dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia dengan melibatkan jajaran Polda dan Polres serta bekerja sama dengan Perum Bulog dan instansi terkait.

Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pangan lainnya dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti mengatakan bahwa kegiatan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, khususnya menjelang Idulfitri.

“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, kami berharap masyarakat dapat terbantu dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ucap AKBP Rise, Jumat (13/3/2026).

AKBP Rise mengatakan, hal Ini juga merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membantu meringankan beban masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran serta memastikan ketersediaan pangan tetap aman.

Polres Pelabuhan Makassar berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.(Jay)