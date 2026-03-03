Bangun Kebersamaan di Bulan Suci, Semen Tonasa Safari Ramadan Kunjungi 12 Masjid

PANGKEP, UPEKS.co.id–Dalam semangat mempererat ukhuwah dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Manajemen PT Semen Tonasa kembali menggelar kegiatan Safari Ramadan yang menyasar 12 masjid di wilayah lingkar perusahaan. Program ini menjadi agenda tahunan perusahaan sebagai wujud komitmen untuk senantiasa hadir dan tumbuh bersama masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Semen Tonasa, Anis, bersama Direktur Operasi Mochamad Alfin Zaini, serta GM Komunikasi, Hukum dan Aset Muhammad Mursham beserta jajaran manajemen dan staf.

Direktur Utama PT Semen Tonasa, Anis, menegaskan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Safari Ramadan ini merupakan momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus meneguhkan komitmen perusahaan agar senantiasa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kehadiran kami di tengah-tengah jamaah menjadi simbol bahwa perusahaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang saling mendukung,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan safari ramadan dilaksanakan mulai 24 Februari hingga 17 Maret 2026. Setiap kunjungan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan, diawali dengan Salat Isya berjamaah, dilanjutkan Salat Tarawih, serta penyerahan bantuan pembangunan masjid dan Al-Qur’an kepada pengurus masjid di masing-masing lokasi.

Bupati Pangkajene dan Kepulauan, M. Yusran Lalogau, yang turut hadir dalam salah satu rangkaian kegiatan, menyampaikan apresiasi atas konsistensi PT Semen Tonasa dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami mengapresiasi komitmen PT Semen Tonasa yang terus menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Melalui Safari Ramadan ini, PT Semen Tonasa berharap nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong semakin menguat, sehingga tercipta hubungan yang semakin solid dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah lingkar perusahaan.

Sekedar diketahui titik lokasi Safari Ramadan PT Semen Tonasa meliputi : Masjid Darut Taubah Desa Biringere, Masjid Nurul Huda Kelurahan Bontoa, Masjid Nurut Taqwa Desa Bulu Cindea, Masjid Sabilul Muhtadin Kelurahan Kalabbirang, Masjid Rahman Abdullah Desa Mangilu, Masjid Nurut Tarbiyah Kelurahan Samalewa, Masjid Mujahidin Desa Taraweang, Masjid Babul Khaerat Desa Tabo-Tabo, Masjid Baiturahman Kelurahan Sapanang, Masjid Jabal Nur Desa Bara Batu, Masjid Nurul Amin Desa Bowong Cindea, serta Masjid Jami Nurul Irsyad Desa Bulu Tellue. (sah)