Bakti Polri di Bulan Ramadan, Kapolres Pelabuhan Makassar Turun ke Lorong Santuni Warga

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Semangat berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan, diwujudkan melalui aksi nyata jajaran Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Makassar.

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti, turun langsung menyusuri lorong-lorong dan gang-gang sempit untuk menyapa masyarakat sekaligus menyalurkan paket sembako kepada warga yang membutuhkan.

Kegiatan sosial tersebut, dilaksanakan bersamaan dengan patroli keamanan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

Kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga membawa pesan kepedulian sosial dan nilai kemanusiaan.

Dalam suasana penuh kehangatan, Kapolres bersama personel patroli membagikan bantuan secara spontan kepada masyarakat yang ditemui di jalan.

Paket sembako yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban warga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus implementasi nilai-nilai keagamaan di bulan Ramadan.

“Ramadan mengajarkan kita untuk saling peduli dan berbagi kepada sesama. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa di setiap harta yang kita miliki terdapat hak bagi orang yang membutuhkan,”ucapnya, Senin (2/3/2026).

“Karena itu, kehadiran kami di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memastikan keberkahan Ramadan dapat dirasakan bersama,” sambungnya.

Mantan Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel ini, juga menambahkan bahwa menjaga keamanan lingkungan merupakan bagian dari pengabdian yang bernilai ibadah.

“Rasa aman adalah nikmat besar sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Maka tugas menjaga Kamtibmas bukan sekadar kewajiban institusi, tetapi juga bentuk pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menjelaskan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya di bulan penuh berkah.

“Selain menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga ingin hadir membawa manfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan berbagi sembako ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban warga serta mempererat kedekatan antara Polri dan masyarakat,” jelas Aipda Adil.

Masyarakat yang menerima bantuan pun menyambut baik aksi sosial tersebut. Mereka merasa terbantu dan mengapresiasi langkah kepolisian yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga peduli terhadap kondisi sosial warga.

Melalui kegiatan ini, Polres Pelabuhan Makassar menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan pendekatan humanis, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan warga di bulan suci Ramadan.(Jay)