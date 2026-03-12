Aston Makassar Hotel Gelar Wedding Vendor Gathering 2026, Perkuat Kolaborasi Bersama Mitra Pernikahan

Makassar, Upeks.co.id – Aston Makassar Hotel & Convention Center menggelar acara Wedding Vendor Gathering 2026 yang berlangsung di D’Corner, Lantai 20, dengan menghadirkan berbagai vendor pernikahan ternama di Kota Makassar. Acara ini menjadi momen apresiasi sekaligus mempererat hubungan kerja sama antara Aston Makassar Hotel dengan para mitra vendor yang selama ini turut berkontribusi dalam kesuksesan berbagai acara pernikahan di hotel tersebut.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan beberapa agenda utama, salah satunya adalah pengumuman Top Support Vendor 2025, sebagai bentuk penghargaan kepada vendor yang telah memberikan dukungan dan kerja sama terbaik sepanjang tahun. Para vendor terpilih menerima sertifikat penghargaan dari manajemen Aston Makassar Hotel sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung layanan pernikahan di hotel.

Pada kesempatan yang sama, Aston Makassar Hotel juga secara resmi meluncurkan Paket Pernikahan terbaru untuk tahun 2026. Paket ini dirancang dengan berbagai pilihan konsep yang lebih menarik, fasilitas lengkap, serta penawaran spesial untuk calon pengantin yang ingin merayakan hari bahagia mereka dengan pengalaman yang elegan dan berkesan di Aston Makassar Hotel.

Acara yang berlangsung hangat ini juga dirangkaikan dengan Buka Puasa Bersama, menciptakan suasana kebersamaan antara tim hotel dan para vendor dalam nuansa Ramadan yang penuh keakraban.

Menambah kemeriahan acara, Aston Makassar Hotel turut mengumumkan pemenang Paket Honeymoon ke Bali bagi beberapa pasangan yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan di Aston Makassar Hotel melalui promo paket honeymoon 2025. Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada pasangan pengantin yang telah mempercayakan momen pernikahan mereka kepada Aston Makassar Hotel.

Melalui kegiatan Wedding Vendor Gathering ini, Aston Makassar Hotel berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan para vendor pernikahan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan untuk memberikan pengalaman pernikahan terbaik bagi setiap pasangan yang merayakan hari spesial mereka di Aston Makassar Hotel & Convention Center. (*)