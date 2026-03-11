Asmo Sulsel Perkuat Silaturahmi dengan Media Kendari Lewat Buka Bersama dan Edukasi Safety Riding

Kendari, Upeks— Dalam rangka mempererat hubungan dengan rekan media, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menggelar kegiatan Buka Bersama dengan jurnalis di Kota Kendari. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 10 Maret 2026, di Hotel Claro Kendari, dan dihadiri oleh sekitar 20 jurnalis dari berbagai media di Kendari.

Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara Asmo Sulsel dan insan pers. Suasana hangat dan penuh keakraban terasa sepanjang kegiatan berlangsung, di mana para jurnalis dan perwakilan Asmo Sulsel saling bertukar cerita dan berdiskusi mengenai berbagai hal, termasuk perkembangan industri otomotif dan aktivitas Honda di wilayah Sulawesi Tenggara.

Sambil menunggu waktu berbuka puasa, kegiatan diisi dengan sesi edukasi safety riding yang dipandu oleh Wanny selaku instruktur safety riding Asmo Sulsel. Dalam pemaparannya, Wanny membagikan sejumlah tips berkendara aman serta menjelaskan berbagai faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya.

Ia juga mengingatkan pentingnya melakukan safety check sebelum berkendara, serta menggunakan perlengkapan berkendara yang lengkap seperti helm, sarung tangan, jaket, dan sepatu. Menurutnya, kebiasaan sederhana tersebut dapat memberikan perlindungan lebih bagi pengendara saat berada di jalan.

“Keselamatan berkendara harus menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Dengan melakukan safety check dan menggunakan perlengkapan berkendara yang lengkap, kita sudah mengambil langkah penting untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan,” ujar Wanny.

Corporate Communication Asmo Sulsel, Benedicta Caroline, menyampaikan bahwa kegiatan buka bersama ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menjaga hubungan baik dengan media sebagai mitra strategis dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.

“Kami sangat menghargai hubungan yang telah terjalin dengan rekan-rekan media di Kendari. Melalui momen seperti ini, kami ingin memperkuat silaturahmi sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih dekat. Harapannya, pertemuan seperti ini bisa terus dilakukan secara rutin agar hubungan baik ini semakin kuat,” ungkap Benedicta.

Senada dengan hal tersebut, Region Head Asmo Sulsel, Thamsir Sutrisno, turut menyampaikan dukungannya terhadap upaya mempererat hubungan dengan media.

“Kami menyadari bahwa media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang baik dan saling mendukung dengan rekan-rekan media menjadi salah satu hal yang selalu kami upayakan. Kami berharap sinergi ini dapat terus terjalin dengan baik ke depannya,” ujar Thamsir.

Melalui kegiatan buka bersama ini, Asmo Sulsel berharap dapat terus memperkuat kolaborasi dengan media di Kendari, sekaligus menghadirkan ruang kebersamaan yang positif di tengah suasana Ramadan yang penuh kebahagiaan.(*)